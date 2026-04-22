お笑いコンビ千原兄弟の千原ジュニア（52）が21日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に千原せいじ（56）とゲスト出演。01年のバイク事故を振り返った。

爆笑問題と千原兄弟の出会いは古い。太田光によると、1993年のテレビ朝日系「GAHAHAキング 爆笑王決定戦」で共演しているという。太田が昔話に花を咲かせ「ジュニアが事故ったり、いろいろあるよね」と語ると、ジュニアは「その時、東京女子医大にお花が2つだけ。テリー伊藤さんと爆笑問題」と明かすと、ラジオブース内は爆笑。ジュニアは続けて「誰からも花が」と当時を振り返った。

ジュニアは01年3月26日深夜、都内をバイクで走行中に転倒、右足と顔面を骨折して全治6カ月。バイク事故から復帰したばかりの同年7月、自著「チハラトーク」の記念サイン会では「1、2年は仕事ができないと思ったが、みるみるうちに回復し、1カ月で退院できました。まだ左目の下が陥没しており、10月に手術します。本来は一重まぶたなのに、（手術で）左目がぱっちり二重になりました。右目も手術しようかな」などと語っていた。