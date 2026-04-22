◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間22日、 オラクル・パーク)

ドジャース・山本由伸投手がジャイアンツ戦に今季5度目の先発登板。初回に3失点とするも、2回からは安定したピッチングを見せ追加点を許さず、7回3失点と粘りの投球でマウンドを降りました。

初回、ヒットとエラー、四球などで無死満塁のピンチを招き3失点の苦しい立ち上がりとなった山本投手。しかし2回以降は本領発揮。5回までヒットを許さず、相手打線を翻弄します。6回には2死からイ・ジョンフ選手にヒットを許し、続く打者にもヒットを浴びますが、ここでイ・ジョンフ選手が本塁へ突入。セカンドのアレックス・フリーランド選手が好判断と好送球で本塁タッチアウトに仕留め、ここも追加点を与えずこの回を投げ終えます。

そして7回は力を込めた熱投をみせた山本投手。先頭のドルー・ギルバート選手を153キロの直球で見逃し三振とすると、続くパトリック・ベイリー選手には154キロのストレートで見逃し三振。最後はウィリー・アダメス選手にシンカー、スライダーと2球で追い込み、3球目には153キロのシンカーを低めに決め見逃し三振。意地の三者連続見逃し三振に切って落としました。

7回まで101球を投げた山本投手はここで降板。初回の4安打3失点以降は、2安打無失点7奪三振と立ち直り、粘りの投球を披露しました。