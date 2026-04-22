NHKは22日、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の追加キャストを発表し、俳優奥田瑛二（73）の出演が決まった。娘安藤サクラが「語り」を務める作品に、美濃斎藤家に仕えていた慶の亡夫の父、堀池頼昌役で登場する。

奥田は、同局を通じ「安藤サクラが語りをやるのは知っていたのですが、私に出演依頼が来るとは思いもよらなかった！ 妙に気合が入ったのですが、いかんいかん、と平常心を取り戻し、撮影に臨みました」とコメント。

撮影に入ってからの感想には「撮影では仲野太賀さんとがっぷり四つであります。若者のパワーを浴びて演じようと心がけました。まさしく撮影中、仲野さんと対峙（たいじ）し、7ページ、9ページというような長いシーンでは緊張感はMAXに達していました。でもその緊張感は、悪いものではなく、現場と俳優部とのコラボレーションによる素敵な素敵な緊張感でした。是非是非じっくりとご覧ください。きっと、安藤サクラも『うん』と頷（うなず）くでしょう(笑い)」と、ジョークを交えて、伝えた。

慶の父安藤守就が織田方に寝返り、斎藤氏は敗北し、堀池家も没落。今は百姓として生計を立てる設定。大河出演は、2015年「花燃ゆ」以来7度目。

奥田演じる頼昌の妻堀池絹は、麻生祐未が演じ、「とても勢いのある話題作に参加できたことを嬉しく思います。百姓から武士へと成り上がった豊臣兄弟に対し、武家から百姓となる対照的な役どころを、丁寧に演じたいと感じました。」とコメント。奥田とは久々の共演で「信頼して楽しくお芝居ができました」。仲野とは初対面だったが「お父様にお会いしたことがあり、とてもご立派になられていて感慨深かったです。今回は親子の話も出てくるので、不思議な感覚でした」と語った。

ほか、別所賀相役で田中美央、別所重棟役で忍成修吾、だし役で山谷花純、毛利輝元役で濱正悟、安国寺恵瓊役で立川談春が出演する。