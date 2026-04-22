Gリーグのブルズがシーズンベストアシストを公開…トップ5を河村とマクラングが独占

4月22日、Gリーグのウィンディシティ・ブルズがシーズンのトップアシストのベスト5を公開。シカゴを沸かせた河村勇輝とマック・マクラングのガードコンビが独占しハイライトシーンを作った。

公開されたハイライト映像では、5位から3位にそれぞれマクラングと河村のビハインド・ザ・バックパスがランクイン。2位には実況も笑いが止まらなくなった河村の見事な股抜きパスが入った。

そして数あるアシストから栄えある1位に輝いたのは、河村のドライブからディフェンスを2枚引きつけてゴール下へ通したノールックパス。会場がどよめく正確なパスで、一瞬放送のカメラも追いつけないほどの素晴らしいアシストが選ばれた。

河村はGリーグだけでなくNBAの舞台でも数々のハイライトアシストを見せた。シカゴ・ブルズはプレーオフ出場を逃した今シーズンが終了。新たなシーズン、河村の冴えわたるアシストがNBAの舞台で見ることができるか。オフシーズンの動向にも注目だ。



Yuki and Mac with all the top assists this season 😮‍💨 pic.twitter.com/LHYb4gcqLZ

- Windy City Bulls (@windycitybulls) April 21, 2026

【動画】ウィンディシティ・ブルズのトップアシスト5…河村とマクラングが独占