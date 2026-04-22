東映がしっかり、「東映ゲームズ」設立し２４日に初期作品ラインアップ発表
東映<9605.T>がしっかり。同社は２１日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したと発表しており、好材料視されている。
ゲームを起点とした、世界を熱狂させる新しいＩＰの創出を目指すとしており、４月２４日に発表予定の初期作品ラインアップは同社の既存ＩＰを使ったゲームではなく、国内外の才能あるクリエイターによる全く新しいゲームタイトルとなるという。まずはパソコンゲーム領域からスタートし、ゲームプラットフォーム「Ｓｔｅａｍ」で展開。その後、ニンテンドースイッチやプレイステーション、Ｘｂｏｘなどの家庭用ゲーム機への展開も予定している。
出所：MINKABU PRESS
ゲームを起点とした、世界を熱狂させる新しいＩＰの創出を目指すとしており、４月２４日に発表予定の初期作品ラインアップは同社の既存ＩＰを使ったゲームではなく、国内外の才能あるクリエイターによる全く新しいゲームタイトルとなるという。まずはパソコンゲーム領域からスタートし、ゲームプラットフォーム「Ｓｔｅａｍ」で展開。その後、ニンテンドースイッチやプレイステーション、Ｘｂｏｘなどの家庭用ゲーム機への展開も予定している。
出所：MINKABU PRESS