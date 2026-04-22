ミセス大森元貴がフリルシャツ×シースルーバングのクールな装い披露！チャーミングな受け答えとのギャップに「ビジュ大優勝」「おててグーでかわいい」「胸板厚くてメロい」

【動画＆写真】Mrs. GREEN APPLEが一問一答に挑戦／『ハーパーズ バザー』通常版・特別版・デジタル限定カバー

『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』の公式SNSが更新され、Mrs. GREEN APPLEの動画が公開された。

■Mrs. GREEN APPLE、“30 Questions in 60 Seconds”で見せた自然体な魅力

公開されたのは、「30 Questions in 60 Seconds」と題した動画。白背景のシンプルなセットのなか、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が次々と出される質問に答えていく内容となっている。

大森はフリルがあしらわれた淡いブルーのシャツ、若井と藤澤はブラックを基調としたジャケットスタイルで登場。ティファニーのジュエリーをまとい、シックで洗練された装いを披露している。

動画内では、「自分をひと言で表すと？」という質問に大森が「アラサー」と答えたり、「今日の気分は何色？」という問いに若井が「紫」、「朝起きて最初にすることは？」という質問に藤澤が「歯磨き」と答えたりと、3人それぞれの個性がのぞく場面も。

クールなビジュアルとのギャップも印象的で、自然体でチャーミングな受け答えがより映えている。

さらに動画のラストでは、3人そろって『ハーパーズ バザー』2026年6月号のカバーを飾ることも告知。最後まで息の合った雰囲気を見せた。

SNSでは「ビジュ大優勝」「かわいすぎる」「もっくんおててグーでかわいい」「もっくん胸板厚くてメロい」「最高」「癒される」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE『ハーパーズ バザー』通常版カバー

■大森元貴『ハーパーズ バザー』特別版カバー

■デジタル限定カバー