佐久間大介が立ち上げ前髪×外ハネロングヘアで大人の魅力全開！黒タートルネックのシンプルな装いに「こんな推し見たことない」「美しくて見惚れる」「ほんとに髪伸びたね」

【写真】佐久間大介『ON VOICE』表紙＆誌面カット／佐久間大介の様々なヘアスタイル

フォトグラファーの磯部昭子がInstagramを更新し、自身が撮影したSnow Manの佐久間大介のポートレートを公開した。

■佐久間大介、肩まで伸びたピンクヘアが映える表紙ビジュアル公開

公開されたのは、音楽と人増刊『ON VOICE Vol.3』の撮影カット。

誌面カットの佐久間は、黒のタートルネックにシルバーアクセサリーを合わせたシンプルな装いで登場。前髪を立ち上げ、肩まで伸びたピンクヘアの毛先は外に流れ、ぐっと大人びた雰囲気を漂わせている。

赤みのある背景の前で顎を少し上げて遠くを見つめる姿は、陰影のあるライティングも相まって、フェイスラインの美しさをより際立たせている。

表紙では鮮やかなブルーのロゴとのコントラストも映え、アンニュイな表情が印象的。普段の明るく親しみやすいイメージとは異なる、クールで洗練されたムードに引き込まれる仕上がりとなっている。

SNSでは「めちゃくちゃ素敵」「麗しい」「こんな推し見たことない」「美しくて見惚れる」「魅力全開」「新しいさっくんの雰囲気」「ほんとに髪伸びたね」などの声が上がり、反響を呼んでいる。

■佐久間大介の様々なヘアスタイル

Snow Man

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