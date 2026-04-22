22日13時現在の日経平均株価は前日比178.34円（0.30％）高の5万9527.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は248、値下がりは1280、変わらずは41と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を333.08円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が143.61円、ＴＤＫ <6762>が56.32円、キオクシア <285A>が39.89円、イビデン <4062>が27.49円と続く。



マイナス寄与度は98.96円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が52.29円、コナミＧ <9766>が21.45円、豊田通商 <8015>が13.78円、トヨタ <7203>が12.74円と続いている。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は情報・通信、サービス、保険の3業種にとどまっている。値下がり1位は卸売で、以下、不動産、水産・農林、繊維、ゴム製品、輸送用機器と並ぶ。



※13時0分13秒時点



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