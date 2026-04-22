16年リオデジャネイロ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が、21日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。現役時代の驚きの指導について語った。

この日は「女性アスリートへのハラスメント」をテーマにトークを展開。街頭インタビューで髪形が決められていたというコメントがあったが、登坂さんは「あったよね。現役時代、全員黒髪ショートにしてこいって言われて」と打ち明けた。

同じくゲストの16年リオ五輪レスリング女子69キロ級金メダリストの土性沙羅さんも「耳が見えるぐらいまで切ってこいみたいな」と証言。理由を問われた登坂さんは「気合？」と話して苦笑した。

タレントのいとうあさこは「つかまれちゃうからとかそういうのではない？」と確認し、「逆に長い方が編み込んで縛ったりできるので、結構レスリングの選手は伸ばして、編み込みして縛る人も多いんですよ。それが一番つかまれない髪形ではあるんですけど」と登坂さん。

一方で「それやってたら、それやってたで、また“オシャレしてるから”“だから負けるんだろう”みたいなふうになっちゃうんですよ」と当時の悩みをぶっちゃけた。