ママさんをベッドに誘いにきた猫さん。可愛すぎる鳴き声と仕草に悶絶する人が続出しています。

話題の投稿は42万回を超えて再生され、「寝ましょうよーと、お伺い立ててる感めっちゃ尊い♡」「そんなんされたらはい寝ます♡」「夜ふかしはお肌に悪いにゃ」「かわいい鳴き声～」といったコメントが寄せられています。

【動画：『ママと一緒に寝たい猫』→夜になると……とんでもなく尊い『アピールの様子』】

れもんくんのナイトルーティン

Instagramアカウント『melon&mikan&lemon』に投稿されたのは、茶白猫「れもん」くんの姿。お喋りでビビりな性格だというれもんくん。トイプードルの「めろん」くんとお兄ちゃん猫の「みかん」くんと3人で、仲良く賑やかに過ごしているそうです。

ある日の夜、れもんくんがママさんのもとにやってきたといいます。家族の中で、ママさんにしか懐いていないというれもんくん。毎晩のようにママさんのところにやってきては、ある行動を取るのだとか。

猫なで声で必死にお誘い

れもんくんが後ろ脚でピョンと立ち上がり、椅子に座るママさんの肩に手を置いて「ミャッミャッ」と高い声で鳴いたといいます。目はまっすぐにママさんを見て、「ママ、早く」と言っているようです。

もう１度、「ミャッミャッ」と鳴いたというれもんくん。「ママ、早く、早く」と必死にアピールしている様子。ママさん曰く、れもんくんはママさんと一緒に寝たくて誘いにきているのだそう。れもんくんは、毎日のように「ママ、一緒に寝よう」と誘いにくるのだとか。

抗えないキュートさ

椅子から立とうとしないママさんに向かって、れもんくんが「アウーン」と長めに鳴いたといいます。「ママと一緒に寝たいのー」とすっかり甘えん坊モードのれもんくん。こんなに可愛く誘われたら、まだ眠くなくても一緒に寝てしまいそう。

ママさんに向かって甘えた声を出すれもんくんの後ろには、静かに座るみかんくんの姿があったといいます。みかんくんは、「今日もやってるな」とクールにれもんくんの様子を観察していたのだとか。お兄ちゃん猫の貫禄を感じます。

れもんくんの可愛すぎるお誘いに、ママさんは「仕方ないなー」と言いつつ、寝支度をしてしまったそう。れもんくんの毎日のお誘いのおかげで、夜更かしとは無縁になったママさんなのでした。

投稿には、「おしゃべり上手だね」「こんな子いてくれたら、夜更かしせずに寝れそう」「鳴き声可愛いにゃん」「にゃぅん♡もう寝なきゃ♡」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『melon&mikan&lemon』には、トイプードル「めろん」くん、茶白猫兄弟「みかん」くん＆「れもん」くんの可愛くて楽しい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『melon&mikan&lemon』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。