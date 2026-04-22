今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある黒猫ちゃん。幼かった頃は、可愛さ満点だった子も成長と共に変化。いまでは、とってもカッコイイ猫ちゃんに育ったようです。投稿はThreadsにて、5000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。

【写真：小さくて可愛らしかった『きゅるんとした瞳の子猫』が、現在…驚きの『成長ビフォーアフター』】

この子がコレに…解せぬ…

今回、Threadsに投稿したのは「DINGDONGDANG」さん。

投稿主さんがアップしたのは、飼っている黒猫ちゃんのビフォーアフター。幼かった頃、まだまだ小さくて可愛らしかった猫ちゃん。お目目はきゅるんきゅるんでまん丸。見ているだけで頬が緩んでしまうくらい可愛かったようです。

それから時が経ち、現在。可愛らしかった猫ちゃんも成長。小さかった体は大きくなり、目つきも鋭いものに。かつての面影はどこへやら、とってもワイルドな猫ちゃんに育ったようです。この変化に投稿主さんも思わず「この子がコレに…解せぬ…」とコメント。予想を超える変化に驚かれたようです。

とはいえ、猫ちゃんが可愛いことには変わりありません。目つきは鋭くなりましたが、意外とドジっ子。お腹のお肉もブヨブヨ。そして、大好きなパパさんには甘えん坊みたいです。猫相が鋭くなっても、探せば探すほど可愛いポイントはたくさん出てくるようですね。

鋭い猫相になった黒猫ちゃんにコメント多数

可愛かった子猫から一転、なかなかワイルドな顔つきになった今回の黒猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「きゅるんぱな子猫の頃も可愛いですが、大きくなってからの写真かっこいい」「きゅるん！が凛々しい面構えになられて」「ワイルドに育ったぞ」などの声が多く寄せられていました。大きくなっても猫ちゃんの可愛さとカッコよさは多くの方に届いたようですね。

きっと今日も黒猫ちゃんは、投稿主さんに鋭い目線を向けつつ、可愛いところも見せてくれていることでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「DINGDONGDANG」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。