母の日準備が進む特集！ PLANT「母の日フェア」

記事ポイント PLANT全店で4月25日から5月10日まで「母の日フェア」を開催花や菓子、コスメ、生活雑貨など幅広い母の日ギフトを展開一部10店舗では税込5,500円の市場直送花ギフトを数量限定で受付 PLANT全店で4月25日から5月10日まで「母の日フェア」を開催花や菓子、コスメ、生活雑貨など幅広い母の日ギフトを展開一部10店舗では税込5,500円の市場直送花ギフトを数量限定で受付

PLANTが、PLANT全店で「母の日フェア」を開催します。

母の日に向けて、フラワーギフトをはじめ、菓子ギフトや化粧品、生活雑貨まで幅広いアイテムをそろえるフェアです。

一部10店舗では、市場から自宅へ届ける「市場直送 花ギフト」の配送サービスも数量限定で実施。

無料ラッピングにも対応し、感謝の気持ちを形にしたい人にうれしい内容です。

PLANT「母の日フェア」





開催期間：2026年4月25日(土)〜5月10日(日)開催店舗：PLANT全店取扱カテゴリー：フラワーギフト、菓子ギフト、化粧品、タオル、生活雑貨 ほかラッピング：ギフトコーナーおよび総合案内所で無料対応店舗により取扱商品や展開内容が一部異なる場合あり

PLANTの「母の日フェア」では、定番の花に加え、お菓子、コスメ、タオル、生活雑貨などを母の日向けギフトとして提案します。

キッチングッズ、リラックスグッズ、健康グッズ、履物・傘、衣料品・肌着も好適品として展開予定です。

期間中はフラワーギフト向けに持ち手付きの花用パッケージも用意。

荷着日の指定ができるほか、注文から最短2日後に到着します。

九州地区、青森県、北海道は最短3日後着で、沖縄県や離島の日数は店頭で確認が必要です。

市場直送 花ギフト





実施期間：2026年4月24日(金)〜5月2日(土)対象商品：特選 母の日花かご、大きなカーネーション鉢価格：税抜5,000円（税込5,500円）料金内容：商品、箱、送料込み対象店舗：坂井店、津幡店、川北店、清水店、見附店、横越店、大玉店、境港店、福知山店、瑞穂店到着日：2026年5月10日(日)配送対象：本州、四国、九州のみ販売形態：数量限定、店頭に見本品あり

市場直送 花ギフトは、花の専門家が選んだフラワーギフトを市場から直接配送するサービスです。

鮮度の高い状態で届けられるのが特長で、離れて暮らす家族への贈り物にも選びやすい企画となっています。

対象商品は「特選 母の日花かご」と「大きなカーネーション鉢」の2種類。

対象店舗が10店舗に限られるため、利用を考えている場合は早めの確認がおすすめです。

おすすめギフト





フェアでは花以外の贈り物も充実しています。

菓子ギフトや化粧品、タオル、生活雑貨に加え、毎日の暮らしに役立つキッチングッズやリラックスグッズなどもラインアップ。

実用性を重視したい人にも、見た目の華やかさを重視したい人にも選択肢が広がる品ぞろえ。

母の日のプレゼント選びをまとめて進めやすい売り場に注目です。

母の日に合わせて、花から生活雑貨まで幅広いギフトを探せるPLANTのフェア。

無料ラッピングや配送サービスも用意され、贈る相手や渡し方に合わせて選びやすい内容です。

一部店舗限定の市場直送花ギフトは、到着日が5月10日に設定されているのも魅力。

母の日の準備を進めたい人は、実施期間と対象店舗を早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。

PLANT全店で開催される「母の日フェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 母の日フェアはいつからいつまで開催されますか？

A. PLANT全店での「母の日フェア」は2026年4月25日(土)から5月10日(日)まで開催されます。

花や菓子、化粧品、生活雑貨など、母の日向けの幅広いギフトがそろいます。

Q. 市場直送 花ギフトはどの店舗でも申し込めますか？

A. 申し込めるのは坂井店、津幡店、川北店、清水店、見附店、横越店、大玉店、境港店、福知山店、瑞穂店の10店舗限定です。

数量限定のため、対象店舗での早めの確認が安心です。

Q. 花ギフトの配送はどの地域に対応していますか？

A. 市場直送 花ギフトの配送対象は本州、四国、九州です。

到着日は2026年5月10日(日)で、沖縄県や離島への配送日数についてはスタッフへの問い合わせが案内されています。

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