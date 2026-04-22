株式会社三井メディカルジャパンは、３月２７日から４月８日にかけて、クロス・マーケティング社のＱｉＱＵＭＯを用いたインターネット調査を実施。１５歳以上の女性１０００人を対象にスクリーニングを行い、そのうち「尿漏れを以前経験したことがある」または「現在もある」と回答した尿漏れ経験者３２８人を対象に、世代別の実態を分析した。

調査の結果、１０代は学校で、２０〜５０代では仕事中や外出時、６０代以上では長時間の外出時に尿漏れが気になりやすい傾向が見られ、６０代以上では半数を超える５１．３％（６１人）が「現在も尿漏れがある」と回答した。一方で、全体の８６．９％（２８５人）が医療機関に相談・受診しておらず、パッドの使用や下着の交換など、“自分で何とかする”対処が中心となっている実態も明らかになった。

２０〜５０代では、「仕事中や学校にいる時」が２３．１％（４２人）、「長時間の外出をしている時」も２３．１％（４２人）で並び、日中の行動時間そのものが不安につながっていることが分かった。さらに「電車・バス・車などで移動している時」１６．５％（３０人）、「買い物や通院などで外出している時」１２．６％（２３人）も続き、働きながら、あるいは外出をこなしながら生活する世代ならではの困り方が見えてくる。

６０代以上では、「長時間の外出をしている時」が２７．７％（３３人）で最も高く、「旅行や遠出をする時」１６．０％（１９人）も目立った。一方で１０代は母数が小さいため参考値ではあるものの、「仕事中や学校にいる時」２５．９％（７人）が最も高く、「運動・部活動・体操・散歩など」１４．８％（４人）、「会議・授業などですぐ席を立てない時」１１．１％（３人）が続いた。高年層に限らず、学校生活の中で困りごととして現れている点は注目される。

全体で見ると、尿漏れが起きた場面は「くしゃみをした時」が５７．３％（１８８人）で突出して多く、「咳をした時」２４．１％（７９人）、「急に尿意を感じて間に合わなかった時」２２．９％（７５人）が続く。日常の何気ない動作や突然の尿意をきっかけに起きていることが、今回の調査から見えてきた。