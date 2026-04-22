営業現場を変える特許群！ ベルフェイス「bellSalesAI」

記事ポイント ベルフェイスが「bellSalesAI」のPCアプリ関連で複数の特許を出願商談前後を含む営業体験の改善とSalesforce連携の効率化を目指す技術群マイク切替、文字起こし表示制御、資料共有支援、自動タイトル推定を紹介 ベルフェイスが「bellSalesAI」のPCアプリ関連で複数の特許を出願商談前後を含む営業体験の改善とSalesforce連携の効率化を目指す技術群マイク切替、文字起こし表示制御、資料共有支援、自動タイトル推定を紹介

ベルフェイスが、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」のWeb商談向けPCアプリに関する複数技術の特許出願を発表します。

商談内容のテキスト化からSalesforce連携までをよりスムーズにし、営業担当者が会話に集中しやすい環境づくりを進める取り組みです。

2026年2月には導入効果に注目した記事も公開されており、今回はその機能基盤を支える技術面の発表としても注目されます。

ベルフェイス「bellSalesAI」





サービス名：bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）発表日：2026年4月22日発表企業：ベルフェイス株式会社代表者：代表取締役 中島 一明

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出、構造化し、Salesforce入力を効率化するSalesforce入力エージェントです。

対面商談ではスマートフォンアプリ、Web商談ではPCアプリを使い分けられるのが特徴で、商談会話から必要項目を自動抽出する機能を備えています。

今回ベルフェイスが出願した技術は、単なる文字起こしにとどまらず、商談前、商談中、商談後の各フェーズで営業体験を改善する考え方に基づいています。

マイク切替制御

出願番号：特願2025-096576技術名：商談種別に応じたマイク切替制御対象：オンライン商談、対面商談商談の種類に応じて使用マイクを自動切替

オンライン商談と対面商談では、適した音声入力方法が異なります。

この技術では商談の種類に応じてマイクを自動で切り替えることで、録音品質の安定化と操作負担の軽減を図ります。

録音環境による音声品質のばらつきを抑え、文字起こし精度の向上につなげる技術です。

文字起こし表示制御

出願番号：特願2025-069455技術名：商談中の文字起こし表示制御リアルタイムテキスト表示を非表示にできる仕組み

リアルタイム文字起こしは便利な一方で、商談中の画面表示が会話への集中を妨げる場合があります。

この出願技術では、商談中のテキスト表示を非表示にできる仕組みを提供し、営業担当者が顧客との会話に専念しやすい環境を整えます。

画面上の情報量を抑えながら記録は進めたいという、現場の使い勝手に寄り添った技術です。

資料共有判断の支援

出願番号：特願2024-011639技術名：資料共有判断の支援機能資料を共有すべきタイミングを提示

商談中にどのタイミングで資料を共有するかは、顧客の理解や会話の流れに影響するポイントです。

この機能では、営業担当者に資料共有の適切なタイミングを提示し、商談状況に応じた自然な案内をサポートします。

顧客の集中を妨げにくい進行を目指した支援機能として活用が期待されます。

商談タイトル自動推定

出願番号：特願2025-087048技術名：商談タイトルの自動推定会話内容を分析して商談タイトルを自動生成

商談後の記録業務では、タイトル整理や入力作業に時間がかかりやすいのが課題です。

この技術では、商談終了後に会話内容を分析して商談タイトルを自動生成し、営業記録の整理を効率化します。

Salesforceへの記録品質向上にもつながる仕組みとして位置づけられています。

ベルフェイスは、これらの特許出願を戦略的に活用し、自社と市場の状況に応じた権利化と事業活用を進める方針です。

競合他社との差別化を図りながら、営業現場と顧客の双方にとって自然な商談体験の実現を目指すbellSalesAI。

今後の技術開発と特許戦略の展開にも注目です。

ベルフェイス「bellSalesAI」の紹介でした。

よくある質問

Q. bellSalesAIはどのようなサービスですか？

A. bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出、構造化し、Salesforce入力を効率化するSalesforce入力エージェントです。

対面商談はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで利用できます。

Q. 今回発表された特許出願技術には何がありますか？

A. 商談種別に応じたマイク切替制御、商談中の文字起こし表示制御、資料共有判断の支援機能、商談タイトルの自動推定などが紹介されています。

営業担当者の負担軽減と記録品質向上を目指す内容です。

Q. 今回の特許出願でどんなメリットが期待できますか？

A. 営業担当者が商談に集中しながら、録音、文字起こし、整理、Salesforce連携までをよりスムーズに進めやすくなる点が期待されます。

商談相手にとっても自然な進行につながる技術群です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 営業現場を変える特許群！ ベルフェイス「bellSalesAI」 appeared first on Dtimes.