ORANGE RANGE、「チャンピオーネ」から20年 DAZNのW杯2026アンセム担当決定
昨年、「イケナイ太陽」のリバイバルヒットをきっかけに、19年ぶりとなる『NHK紅白歌合戦』の出場を果たすなど、勢いの止まらないORANGE RANGEが、『FIFAワールドカップ2026』を彩るDAZNのオフィシャルアンセムを書き下ろすことが決定した。
【動画】ORANGE RANGEの黒歴史？ 「イケナイ太陽」“お蔵入り”Ver.ミュージックビデオ
『FIFAワールドカップ2006』ドイツ大会の際には、「チャンピオーネ」で熱狂の渦に巻き込んだORANGE RANGE。20年前から観戦スタイルが多様化し、いつでもどこでもテレビやスマホなど配信で楽しむ時代になった今、かつて日本中がひとつになった“あの熱狂”をさらにスケールアップさせていく。
新曲は「ド派手にいこう！」がテーマ。2006年の熱狂を知る“平成レンジ世代”だけでなく、あらゆる世代、リアルとネットの垣根を越えて、観る者すべてをひとつにする情熱のメロディが紡がれた楽曲に仕上がっているという。
DAZNは『FIFAワールドカップ2026』の全104試合すべてをライブ配信する国内唯一のサービスとして、日本代表戦は全試合無料で配信する。登録状況に関わらず、スマートフォンやPCからすぐにアクセス可能となる。
【動画】ORANGE RANGEの黒歴史？ 「イケナイ太陽」“お蔵入り”Ver.ミュージックビデオ
『FIFAワールドカップ2006』ドイツ大会の際には、「チャンピオーネ」で熱狂の渦に巻き込んだORANGE RANGE。20年前から観戦スタイルが多様化し、いつでもどこでもテレビやスマホなど配信で楽しむ時代になった今、かつて日本中がひとつになった“あの熱狂”をさらにスケールアップさせていく。
DAZNは『FIFAワールドカップ2026』の全104試合すべてをライブ配信する国内唯一のサービスとして、日本代表戦は全試合無料で配信する。登録状況に関わらず、スマートフォンやPCからすぐにアクセス可能となる。