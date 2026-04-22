ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR湘南新宿ラインが運転見合わせ 浦和駅と大宮駅間の架線に支障物 JR湘南新宿ラインが運転見合わせ 浦和駅と大宮駅間の架線に支障物 JR湘南新宿ラインが運転見合わせ 浦和駅と大宮駅間の架線に支障物 2026年4月22日 12時51分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、浦和駅と大宮駅の間で、架線に支障物があるため、湘南新宿ラインは新宿より北の区間の、南行きの電車で、運転を見合わせています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, 大阪, 静岡, 介護, 老後, 葬儀, 大学, 老人ホーム, 仏壇, ネジ