磁気健康ギア「Ｃｏｌａｎｔｏｔｔｅ（コラントッテ）」を製造・販売する株式会社コラントッテが、サッカー日本代表ＦＷの伊東純也選手（３３）＝ゲンク＝とアドバイザリー契約を締結した。

伊藤選手は、スピードを生かした突破力と献身的なプレーを武器に、日本代表の攻撃を牽引する右サイドのアタッカー。ヴァンフォーレ甲府、柏レイソルを経て渡欧し、ベルギーのゲンクで主力として優勝に貢献。その後、フランスのランスでも活躍後、昨年ゲンクに復帰した。

２０１７年に日本代表に選出され、２２年カタールＷ杯では森保ジャパンのベスト１６進出に貢献した。

コラントッテは「常に高い目標に挑み続ける伊東選手の姿勢と、コンディションを大切にしながら日々パフォーマンス向上に取り組むプロフェッショナルな姿勢に共感し、本契約に至りました。ケアを通じて伊東選手のさらなる活躍を支えてまいります」としている。

伊東純也選手コメント

「サッカー選手は試合と移動が多く、年齢を重ねるたびにケアへの意識が高まっていました。コラントッテを紹介いただき、今では移動中やリラックスタイムに着用をさせていただいています。サッカーはとてもハードなスポーツで、ケアは欠かせません。コラントッテの磁気ネックレスやリカバリーウェアはセルフケアをしていく上で、自分にとって欠かせない存在です。これからもコラントッテとともに、さらなる高みを目指してチャレンジしていきます」