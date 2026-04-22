◇NBAプレーオフ1回戦・第2戦 レイカーズーロケッツ（2026年4月21日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が21日（日本時間22日）、西プレーオフ（PO）1回戦第2戦の本拠地ロケッツ戦に先発出場。前半から得意の3Pシュートを2本決めて6得点をマークした。チームは3Pシュート好調で前半54ー51と3点リードで折り返した。

前回の試合となった18日（同19日）のロケッツとの第1戦では得意の3Pシュートを2本決めるなどシュート好調で14得点。守備でも豪快ブロックを決めるなど攻守に貢献した。チームは最終Qに一気に突き放して先勝を飾った。

この日もスタメンに名を連ねた八村。第1Qは得点を奪えず残り1分14秒でベンチに下がった。第2Qは残り8分25秒から出場。残り7分15秒で右ウイング付近から3Pシュートを沈めて初得点を挙げた。残り1分53秒で右コーナーから3Pシュートを沈めた。

八村は前半19分11秒出場で6得点3リバウンド1アシストをマークした。シュートを4本試投で2本成功。FG成功率は50％。3Pシュートは3本試投で2本成功。3P成功率は66.7％だった。

チームは第1Qから33―26とリードを奪った。第2Qには最大15点リードを奪った。しかし4連続ターンオーバーから0―14のランを決められて点差を縮められた。3点リードで前半を終えた。そしてチーム全体で3Pシュートを20本試投で10本成功。3P成功率50％と高確率をキープした。