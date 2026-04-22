ファンだった14歳上の韓国俳優と結婚した“日本人妻”、警戒心ゼロの娘を心配「犯罪に巻き込まれる可能性も…」

俳優イ・ジフンの日本人妻であるアヤネさんが、人に対する警戒心がない娘に対する悩みを明かした。

4月21日、アヤネさんは自身のインスタグラムを通じて「誰に抱かれてもすっと身を委ねるルヒ。だからこそ愛されるのね」と綴った。

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続けて「人が大好きで警戒心が少ないため、発達指導の先生からも『ルヒは犯罪に巻き込まれる可能性があるから、注意が必要だ』と言われた」と告白した。

併せて公開された動画には、文化センターの先生の胸にすっぽりと抱かれる娘の姿が収められている。

（写真＝アヤネさんInstagram）

なお、日本人のアヤネさんは2021年、14歳差を乗り越えてイ・ジフンと結婚。2024年に長女ルヒちゃんを出産し、2度の流産を経て、4月15日に体外受精を通じて第2子を授かったと発表した。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ジフン プロフィール

1979年3月27日生まれ。1996年に『Rhythm Paradise』でソロアーティストデビュー。映画『高校教師、恋の教育実習2』、ドラマ『チャン・ヨンシル 〜朝鮮伝説の科学者〜』『Oh My 金雨』などに出演し、俳優としても活動している。2021年に14歳年下の日本人女性アヤネさんと結婚、2024年に娘を授かり父となった。