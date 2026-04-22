IVE・リズ、甘い歌声で“ロマンス指数”アップ…アン・ヒョソプ主演ドラマ『本日も完売しました』OSTを歌唱

IVEのリズが、新ドラマ『本日も完売しました』のOSTを歌う。

リズが歌うSBSの新ドラマ『本日も完売しました』のOST『First Snow, That Day』が、4月22日午後6時に各種音源サイトを通じてリリースされる。

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『本日も完売しました』は、完璧主義者の農夫マシュー・リー（演者アン・ヒョソプ）と、完売主義の通販番組MCタム・イェジン（演者チェ・ウォンビン）が織りなすロマンスを描いたドラマだ。

（写真提供＝OSEN）リズ

『First Snow, That Day』は、夢に向かって一歩ずつ進む瞬間を描いた明るい雰囲気の楽曲で、爽やかなサウンドの上に陽光のように降り注ぐ希望とときめきを溶かし込んでいる。それぞれのペースで成長していく人々を温かく応援し、明日へ向かって進む勇気を伝えるメッセージが込められている。

今回のOSTは、『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』『太陽の末裔〜Love Under The Sun〜』『大丈夫、愛だ』『麗＜レイ＞〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『私たちのブルース』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』など多数のヒットOSTを手掛けた韓国の有名OSTプロデューサー、ソン・ドンウンが総括プロデュースを担当した。ここにリズ特有の爽やかで澄んだ歌声が加わり、楽曲の持つポジティブなエネルギーを最大限に引き出し、夢に向かって走る瞬間をより一層輝かしく描き出している。

なお、リズが所属するIVEは、5月27日に日本4thアルバム『LUCID DREAM』をリリースする。さらに6月24日には2度目の東京ドーム公演を控えている。

（記事提供＝OSEN）

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。