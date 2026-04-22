【RPGEX-06 冒険者 スネイル】 12月 発売予定 価格：12,980円 【冒険者 スネイル用オプションフットパーツセット】 12月 発売予定 価格：1,430円 【パフスリーブルームウェア（ホワイト）（ドール用）】 12月 発売予定 価格：3,190円 【うさ耳パーカー（ピンク）・うさぎスリッパ（ホワイト）（ドール用）】 12月 発売予定 価格：3,410円

海外のホビーメーカー「蝸之殻（スネイルシェル）」は、アクションフィギュア「RPGEX-06 冒険者 スネイル」を12月に発売する。価格は12,980円

本製品は、蝸之殼の看板娘「スネイル」を、同社のアクションフィギュア「RPGシリーズ」から1/12スケールで商品化したもの。

付け替え用フェイスパーツが3種類（微笑み・楽しい・得意）付属しており、フル可動眼球ギミックを搭載し、付属の「視線替え用ミニツールNEO」で視線を変更できる。

別売りの「RPG-03 ゾンビ グリサ」と同様の眉可動ギミックを搭載しており、手動で角度調整が可能で、表情のバリエーションを拡張できる。

上着・ベルト・スカートは、それぞれお好みに合わせて着脱が可能で、スカートには布素材を採用しており、質感がよりリアルになるだけでなく、可動への干渉も最小限に抑えている。

「RPGEX」シリーズならではの素体可動がさらに進化しており、「RPG」シリーズを凌駕する可動域を確保している。

未開封・開封済みの袋入りポテトチップスパーツが付属しており、ポテチ1枚のパーツも付属しており、食べているシーンの再現が可能であるほか、Lサイズのコーラも付属する。

DODEKAランドシェルはマグネットで開閉可能で、内部の収納スペースもまさに「DODEKA」サイズとなっており、フェイスパーツやハンドパーツ、各種小物アイテムなど、さまざまなパーツを収納することができる。

また本製品以外にも、「冒険者 スネイル」の足を思う存分堪能できるフェチ向けアイテム「冒険者 スネイル用オプションフットパーツセット」や、同シリーズの商品などで着用できる衣服「パフスリーブルームウェア（ホワイト）」「うさ耳パーカー（ピンク）・うさぎスリッパ（ホワイト）」なども12月に発売する。

「RPGEX-06 冒険者 スネイル」

「冒険者 スネイル用オプションフットパーツセット」

「パフスリーブルームウェア（ホワイト）」

「うさ耳パーカー（ピンク）・うさぎスリッパ（ホワイト）」

仕様：塗装済み完成品アクションフィギュア スケール：1/12スケール サイズ：全高 約153mm（頭頂部まで） 素材：PVC、ABS、POM、布、マグネット セット内容フィギュア本体×1フル可動眼球付フェイスパーツ×3（微笑み・楽しい・得意、本体装着分含む）上着×1ベルト×1布製スカート×1視線替え用ミニツールNEO×1付け替えハンドパーツ×6セット（物持ち手A・物持ち手B・物持ち手C・ピース・指差し・リラックス、本体装着分含む）木彫りナイフ×1ゲーム機×1袋入りポテトチップスパーツ（未開封）×1袋入りポテトチップスパーツ（開封済）×1ポテチパーツ×1Lサイズコーラ×1DODEKAランドシェル×1蝸之殼専用スタンド台座セット×1＜特典＞1/12の手のひらサイズ木彫り像「勇者の決意」仕様：塗装済み完成品アクションフィギュア スケール：1/12スケール 素材：PVC 商品内容フットパーツ×4セット仕様：完成品ドール衣装 適合サイズ：1/10スケール～1/12スケール※仕様上、一部の商品は着用できない場合がございます。 素材：布 セット内容上着×1かぼちゃパンツ×1仕様：完成品ドール衣装 適合サイズ：1/10スケール～1/12スケール※仕様上、一部の商品は着用できない場合がございます。 素材パーカー：布スリッパ：PVC セット内容パーカー×1スリッパ×1セット

(C)SNAIL SHELL

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。