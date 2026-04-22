東海地方は、明日23日(木)は、雨の一日となるでしょう。気温が大幅に下がるため、昼間も上着があるとよさそうです。ゴールデンウィーク前半は、晴れて汗ばむ陽気となる日が多いでしょう。後半になると、曇りや雨の日が続き、お出かけには注意が必要です。

今日22日(水) 午後は広く曇り空に 夕方以降はにわか雨の所も

今日22日(水)、本州付近は高気圧に覆われていますが、東海地方は、湿った空気や気圧の谷の影響を受けている所があります。晴れている所が多くなっていますが、一部で雲が多くなっています。

午後は、湿った空気が入りやすくなるため、今、晴れている所も、次第に曇り空に変わる見込みです。夕方以降は、雨の降る所がありますが、にわか雨程度で範囲は狭いでしょう。

また、今日22日(水)も、黄砂の飛来が予想されます。昨日21日ほど濃度が高いものではありませんが、花粉と黄砂が合わさって、アレルギー症状が悪化する恐れがあります。万全の対策をしてお過ごしください。

明日23日(木)は広く雨 沿岸部では雨脚が強まる 気温は大幅ダウン

明日23日(木)は、前線を伴った低気圧が本州南岸を東へ進む見込みです。前線や低気圧に伴うまとまった雨雲が、朝には、東海地方の広い範囲にかかるでしょう。夜にかけて、断続的に雨が降る見込みです。

雨のピークは、低気圧が東海地方沿岸を通過していく、夕方から夜の所が多いでしょう。ただ、発達した雨雲は海上が主体となりそうです。沿岸部で、一時的に雨脚が強まる所がある見込みです。帰宅の時間と重なる方は、雨の降り方に十分注意してください。

明日23日(木)予想される24時間降水量は、広い範囲で青色で示される20ミリ〜50ミリ、所々で黄色で示される50ミリ〜100ミリが予想され、広い範囲でまとまった雨となるでしょう。

夜遅くには、雨は西から止んでくる見込みです。



気温は、朝から横ばいで、名古屋では日中は15℃前後で経過しそうです。暖かな陽気から一転、気温が急に下がるため、服装選びや体調管理に注意してください。昼間も上着があるとよさそうです。

23日(木)〜29日(水・祝) 日中は晴れて汗ばむ陽気の日が多い

24日(金)は、広く日差しが戻りますが、沿岸部では雲がとれにくいでしょう。今週末(25日・26日)は、大体晴れますが、一部でにわか雨がありそうです。27日(月)と28日(火)は、大体晴れますが、朝晩を中心に雨の降る所があるでしょう。29日(水・祝)は、前線が本州付近を通過するため、広い範囲で雨が降りますが、雨雲は暗いうちに通り過ぎる見込みです。日中は天気が回復し晴れるでしょう。この期間は、気温差が大きくなりそうです。日々の服装に気をつけてください。

30日(木)〜5月5日(火・祝) ゴールデンウィーク後半は曇りや雨が続く

30日(木)から5月2日(土)は、大体晴れるでしょう。3日(日)以降は、前線や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや雨が続き、ぐずついた天気となりそうです。最低気温・最高気温ともに、平年並みか平年より高いでしょう。極端な暑さはなく、また、曇りや雨の日でも気温は高めとなりそうです。