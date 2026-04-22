43歳・矢口真里、顔どアップの写真とともに報告「遂に美容医療始めました!!」 施術受ける様子も紹介「早くやれば良かったと少々後悔しております」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。「矢口真里43歳、遂に美容医療始めました!!」と報告し、施術を受ける様子をとらえた“どアップ”ショットを公開した。
【写真】「遂に美容医療始めました!!」“素顔”で施術を受ける矢口真里のどアップショット
矢口は「肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど、、、色々と悩みがあるのでちゃんとカウンセリングして、シンシア銀座院さんで施術受けてきました!!デンシティ、ジャルプロ、プロファイロ、エレクトロポレーションとフルコース 時間ないので一気にやっちゃうタイプです!!」と明かし、すっぴんらしき姿のオフショットを3枚投稿。
人生初めての体験について「しっかし、一個一個ドキドキしたー 痛みや緊張は、優しいお姉さんがひとつひとつ丁寧に対応してくれて、注射とか本当に苦手なんですが綺麗になるためになんとか乗り切れましたw」と振り返った。
続けて「ちなみに次の日からかなり実感あります 顔の引き締まりや首の横線とかマジでびっくり!!早くやれば良かったと少々後悔しております」と効果を感じられていることを紹介し、「これからは自分へのご褒美は美容医療にしようと思いました」と話している。
【写真】「遂に美容医療始めました!!」“素顔”で施術を受ける矢口真里のどアップショット
矢口は「肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど、、、色々と悩みがあるのでちゃんとカウンセリングして、シンシア銀座院さんで施術受けてきました!!デンシティ、ジャルプロ、プロファイロ、エレクトロポレーションとフルコース 時間ないので一気にやっちゃうタイプです!!」と明かし、すっぴんらしき姿のオフショットを3枚投稿。
続けて「ちなみに次の日からかなり実感あります 顔の引き締まりや首の横線とかマジでびっくり!!早くやれば良かったと少々後悔しております」と効果を感じられていることを紹介し、「これからは自分へのご褒美は美容医療にしようと思いました」と話している。