「路線変更ですか？」やす子、アイドル？ 姿に反響！ 「えっ、かわいい！」「めっちゃアイドル」
お笑いタレントのやす子さんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。アイドル？ 姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】やす子のアイドル？ 姿
ファンからは「えっ、かわいい！」「めっちゃアイドル」「お､推してもいいですか」「歌うたってほしい」「一人でキャンディーチューンやるつもり!?」「路線変更ですか？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】やす子のアイドル？ 姿
「一人でキャンディーチューンやるつもり!?」やす子さんは「はい〜やす子です〜!!」とつづり、1枚の写真を投稿。フリルスカートが特徴的な青い衣装に身を包んだやす子さんが、満面の笑みでポーズを決めています。まるでアイドルのようです。
ファンからは「えっ、かわいい！」「めっちゃアイドル」「お､推してもいいですか」「歌うたってほしい」「一人でキャンディーチューンやるつもり!?」「路線変更ですか？」などの声が寄せられました。
「どこのアイドルグループ所属ですか？」また、同日の別の投稿では、ピンク色の衣装を着用した姿も披露。衣装だけでなく、ツインテールヘアもアイドルをほうふつとさせます。ファンからは「どこのアイドルグループ所属ですか？」「ファンサめっちゃしそう」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)