【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めよう！ ヒントは歴史あるお店
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、長い歴史を持つ商売の呼び名から、人の性格や態度を表す外来語、そして現代のインターネット生活に欠かせないセキュリティ用語まで、時代背景の異なる3つの言葉をそろえました。それぞれの言葉の意味をひも解きながら、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。あなたの語彙力とひらめきで、パズルを完成させましょう。
□□せ
□□かる
でん□□んしょう
ヒント：情報の改ざんを防ぐための仕組みを思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しに」を入れると、次のようになります。
しにせ（老舗）
しにかる（シニカル）
でんしにんしょう（電子認証）
今回は、伝統を重んじる「老舗」という日本的な表現と、冷ややかな視線を意味する「シニカル」というカタカナ語、そして高度な技術を指す「電子認証」が並びました。全く異なる文脈で使われるこれらの言葉が、同じ「しに」という音でつながっていることに、日本語の音韻が持つ幅広さを感じます。文字の並びから言葉を再構成することで、普段何気なく使っている用語への理解がより深まるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、長い歴史を持つ商売の呼び名から、人の性格や態度を表す外来語、そして現代のインターネット生活に欠かせないセキュリティ用語まで、時代背景の異なる3つの言葉をそろえました。それぞれの言葉の意味をひも解きながら、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。あなたの語彙力とひらめきで、パズルを完成させましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□せ
□□かる
でん□□んしょう
ヒント：情報の改ざんを防ぐための仕組みを思い出してみてください。
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正解：しに正解は「しに」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しに」を入れると、次のようになります。
しにせ（老舗）
しにかる（シニカル）
でんしにんしょう（電子認証）
今回は、伝統を重んじる「老舗」という日本的な表現と、冷ややかな視線を意味する「シニカル」というカタカナ語、そして高度な技術を指す「電子認証」が並びました。全く異なる文脈で使われるこれらの言葉が、同じ「しに」という音でつながっていることに、日本語の音韻が持つ幅広さを感じます。文字の並びから言葉を再構成することで、普段何気なく使っている用語への理解がより深まるはずです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)