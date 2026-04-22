“あたうの”與真司郎＆宇野実彩子、出会って24年も「1回もケンカしたことない」
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎が22日、都内で行われたサロン専売品『＆honey Professional』誕生記念発表会に参加した。
【写真】11年前…！仲睦まじい様子を見せる與真司郎＆宇野実彩子
2ショット写真を見ながら、あたうのコンビ年表を振り返ることに。出会いは宇野が16歳、與が14歳のころだった。思い出の写真を見て、宇野は「距離感が変わってないね。ずっと、このまま」と笑顔を見せ、與も「俺ら、出会って24年ぐらい。1回もケンカしたこともない」と思いを語っていた。
AAAは20周年。互いの変化について語ることに。與は「実彩子は昔から落ち着いていたし、いい意味で変わらない。でも、大人の魅力が増したと思います。女性ってなった。色気もある。昔のギャル時代より今の方が好き」と話した。宇野も「出会った時は最年少だった」と話すと、與は「今もですよ」と苦笑いし、笑いが起きた。改めて宇野は「少年だった真司郎が20年も重ねると変化の中で、どんどんたくましく生きる力をいっぱい蓄えている。1人の男の子の成長を見た感じがした」と述懐すると、與は「出会ったころは宇野ちゃんより（身長が）小さかったんで」と懐かしんでいた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。
【写真】11年前…！仲睦まじい様子を見せる與真司郎＆宇野実彩子
2ショット写真を見ながら、あたうのコンビ年表を振り返ることに。出会いは宇野が16歳、與が14歳のころだった。思い出の写真を見て、宇野は「距離感が変わってないね。ずっと、このまま」と笑顔を見せ、與も「俺ら、出会って24年ぐらい。1回もケンカしたこともない」と思いを語っていた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。