■MLB ジャイアンツードジャース（日本時間22日、オラクル・パーク）

ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で先発出場し、7回の第4打席で出塁し、連続試合出塁を「53」に伸ばした。これでアジア出身選手新記録、そして、ブルックリン時代を含めた球団記録2位、2000年にショーン・グリーンが記録した53試合に並んだ。

前日21日のロッキーズ戦では52試合連続出塁のアジア出身選手記録に並ぶと、D.ロバーツ監督（53）は「本当にすごいこと。相手チームが徹底的にマークしてくる中で出塁し続けるのは簡単ではない。この連続記録は歴史的なもの」と称賛した。

今季3勝をマークしているジャイアンツ先発L.ループ（27）に1回の第1打席は空振り三振、3回の第2打席も空振り三振、5回の第3打席はライトフライ。

そして、7回の第4打席、ジャイアンツ4人目、左腕のＥ.ミラー（28）からショート内野安打で出塁し、連続試合出塁を53に伸ばした。大谷はアジア出身選手新記録、そして、2000年にショーン・グリーンが記録したブルックリン時代を含めた球団記録2位にも並んだ。

メジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合連続出塁、2位は1941年にジョー・ディマジオ（ヤンキース）がマークした74試合。その中にはMLB記録の56試合連続安打が含まれている。NPB記録は1994年にイチロー（オリックス）が記録した69試合となっている。

