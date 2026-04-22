ＡＡＡの宇野実彩子と與（あたえ）真司郎が２２日、都内で行われたサロン専売品「＆ｈｏｎｅｙ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ」誕生記念発表会に参加した。

ヘアケア新商品の発表に合わせ、與は前日（２１日）にブロンドヘアにしたと報告。「６、７年ぶり。この商品を使って、ダブルトリートメントをしたら髪が全然痛んでなかった」と自身の変化と共に商品をアピール。宇野も久しぶりにダークトーンの髪色にしたことを明かし「皆さんに今日見せたくて、気合を入れてきました」と笑みを浮かべた。

グループは昨年９月からデビュー２０周年イヤーに突入。新商品発売の背景にちなんで、２人の歩みを写真と共に振り返った。ファンの間では「あたうのコンビ」として愛されているが、宇野は「距離感はずっと変わっていない」と写真を眺めながら回顧。與も「出会ってから２３、４年たつけど、一回もけんかをしたことがない。何もない、ずっとこのまんま」と仲むつまじく笑い合っていた。

お互いの印象の変化について、與は「実彩子はいい意味でずっと変わらない。でも、大人の雰囲気が増したなと。昔のギャル時代より今の方が好き」と告白。対する宇野も「どんどんたくましくなっている。少年だった真司郎が生きる力を蓄えていて、一人の男の子の成長を見ている感じ」と語り、お互いに照れくさそうにしていた。