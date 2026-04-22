日向坂46、17thシングル「Kind of love」各形態の収録内容解禁 バックカバーも公開
【モデルプレス＝2026/04/22】日向坂46が、5月20日に発売する17thシングル『Kind of love』のCD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像の全貌が明らかになり、あわせてバックカバーも解禁となった。
【写真】エネルギーを爆発させる日向坂46メンバー
今作の表題曲『Kind of love』は、四期生の藤嶌果歩が初単独センターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして、全形態共通のカップリング曲として、四期生・平岡海月が初センターを務める、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる楽曲『Empty』が収録される。
さらに、各タイプごとの収録内容も決定。TYPE-Aには、加入して1年が経った五期生による楽曲『円周率』を収録。フォーメーションは明かされていない。TYPE-Bには、正源司陽子、山下葉留花の四期生2人によるユニット曲『心のブランコ』、TYPE-Cには、五期生の最年少メンバー大野愛実、坂井新奈、高井俐香の3人によるユニット曲『SHUWA SHUWA』が収められる。TYPE-Dには、久しぶりの三期生楽曲『サラバ サラバ』収められることになり、先日グループからの卒業を発表した山口陽世を含む三期生によるZeppツアーも控える中、ファンの間では盛り上がりを見せている。そして通常盤には、表題曲を歌唱するメンバーによる『君にやられた！』が収められる。
また、特典映像も充実の内容となっており、TYPE-AとTYPE-Bには2025年11月に行われた五期生による初めてのワンマンライブ「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」のライブ映像が収録。TYPE-CとDには五期生の個人PV第2弾が収録されることも判明した。（modelpress編集部）
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◆日向坂46「Kind of love」収録内容解禁
今作の表題曲『Kind of love』は、四期生の藤嶌果歩が初単独センターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして、全形態共通のカップリング曲として、四期生・平岡海月が初センターを務める、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる楽曲『Empty』が収録される。
◆「Kind of love」特典映像に五期生ワンマンライブ＆個人PV収録
また、特典映像も充実の内容となっており、TYPE-AとTYPE-Bには2025年11月に行われた五期生による初めてのワンマンライブ「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」のライブ映像が収録。TYPE-CとDには五期生の個人PV第2弾が収録されることも判明した。（modelpress編集部）
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