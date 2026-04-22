GWは趣味を深めるチャンス！夏目友人帳や恐竜も？挑戦したい「おもしろ検定」5選

まもなくゴールデンウィークが到来♪ まとまった時間を使って、好きなことや興味があることをとことん深めてみませんか？

料理や映画鑑賞、スポーツ、旅……などいろいろありますが、資格取得のための時間に使うのも◎。

世の中には、思わず挑戦してみたくなる〈ユニークな検定〉がたくさん。忍者検定、恐竜学検定、夏目友人帳検定なんていうものも！ 今回は、資格取得数が約1060個を誇る鈴木秀明さんに、おもしろくて奥深い検定を教えていただきました。

手芸検定

令和の手芸ブーム到来。今年、その波に乗って、手芸検定がスタート！ 学べるのは、手芸の基本「編む・刺す・縫う」。試験で問われるのはテク ニックではなく知識なので、手芸歴が浅い人でも公式テキストでしっかり勉強すれば合格をめざせます。昨年新語・流行語大賞にノミネートされた「ぬい活 」も、もっと楽しめそう！

主催：株式会社ヴォーグ学園

受験方法：会場（東京・横浜・名古屋・大阪）受験、オンライン（自宅のカメラつきパソコン等にて受験）

費用：初級 5500円、初・中級併願 11000円。ペア・団体割引あり。

ハンドメイドのカルチャースクール「ヴォーグ学園」が主催する、新しい検定。ペア受験割引もあるので、友達どうしや親子でいっしょにチャレンジしてみるのもいいですね。 鈴木秀明さん

甲賀流忍者検定

室町〜江戸時代にかけて存在したとされる忍者。その正体は謎に包ま れていますが、なかでも二大勢力といわれるうちの一つ「甲賀流」について学べるのがこの検定。試験は、忍者に関する歴史書や現代アニメ、映画、小説などから出題。事前勉強には検定公式テキスト『甲賀流忍者 検定読み本 其の弐 』がおすすめです。初級は筆記試験のほか、手裏剣投げや忍者コスプレで加点され、合格認定証はなんと巻物！

主催：甲賀忍術研究会

受験方法：会場（甲賀市甲南町忍びの里プララ）受験

費用：各級3000円。※中級は初級合格者、上級は中級合格者のみ受験可。

当日は試験だけでなく、有名な歴史学者さんの貴重な講演を聴くこともできて、一日たっぷり満喫できるイベントのよう。子どもから大人まで楽しみながら受けられます。 鈴木秀明さん

夏目友人帳検定

ファン必見！ 大人気テレビアニメ「夏目友人帳」が検定になりました。 出題範囲は全作中のエピソードやキャラクター、設定など。あらためて「夏目友人帳」の世界観にどっぷり浸って！ 受験者限定特典として、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売もあります。

主催：夏目友人帳検定実行委員会

受験方法：会場（東京）受験、オンライン（自宅のカメラつきパソコン等にて受験）

費用：〈会場受験〉初級5800円、中級6900円。〈オンライン受験〉初級5500円、中級6600円。併願割引あり。

描き下ろしイラスト入りの合格認定証やグッズが入手でき、ファンにはたまらない一大イベント。会場受験では、試験官に扮したニャンコ先生の限定ボイスが聞けます。 鈴木秀明さん

恐竜学検定

いまだその生態には謎が多いですが、現実にいたという事実が驚きとワクワクを駆り立てる「恐竜」。小学生以下の受験者も多く、一人で受験するのが心配なお子さんは、親子でいっしょに受けられる「見守り受験」 もあります。その場合、合格認定証には親子連名で名前が入るので、家族で受験した記念にもなりますね。

主催：恐竜学検定実行委員会

受験方法：会場（東京・名古屋・大阪・福井）受験、オンライン（自宅のカメラつきパソコン等にて受験）

費用：初級4600円、中級5800円。見守り受験、併願割引あり。

小さいころ、胸を躍らせながら読んでいた恐竜図鑑。時代とともに研究は進み、情報はどんどんアップデートされています。子どもに戻った気持ちで受験してみると楽しいかも！ 鈴木秀明さん

サウナ・スパ健康アドバイザー

まだまだ続きそうなサウナブーム。「ととのう」という言葉も流行りましたが、「サウナやお風呂がなぜ体にいいのか？」「どんなふうに入ると健康になれるのか？」「ボディケアと入浴の相乗効果を得るには？」など、サウナやお風呂で健康になる秘訣をわかりやすく、楽しく、手軽に学べるのがこちら。合格者には資格証カードが進呈され、それを提示することで割引サービスが受けられる協賛店も。

主催：公益社団法人日本サウナ・スパ協会

受験方法：受講・受験はすべて通信教育（テキストや試験問題は郵送）

費用：5000円

申し込みすると、試験勉強に必要なテキストなどもすべてまとめて送られてくるので、おのおののペースで学んで受験できます。割引がきく協賛店も多く、サウナ好きなら受けて損なし！ 鈴木秀明さん

気になる検定があれば、ぜひ気軽に挑戦を。思わぬ楽しさや発見に出会えるかもしれません♪

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）

教えてくれたのは ……鈴木秀明さん

All About「資格」ガイド。年80個ペースで資格試験を受けつづけ、2026年1月時点での資格取得数は約1060個。テレビ等のメディア出演実績は500件超。著書に『 7日間勉強法 』（ダイヤモンド社）など。