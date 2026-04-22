これも「計算のうち」だとしたら、大した太っ腹だが……。

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DeNAの助っ人右腕デュプランティエ（31=写真）が登録抹消となった。相川監督は昨21日、「上半身のコンディション不良」と説明。復帰時期については「検査なども行わなければいけない。ちょっと正直、わからない」と長期離脱の可能性もうかがわせた。

昨季は阪神で15試合に投げ、6勝3敗、防御率1.39。8月中旬に下半身の故障で戦線離脱し、日本シリーズまで戻ってこなかった。

もともと米国時代から故障が多く、メジャーで投げたのはダイヤモンドバックス時代の2019年と21年の2シーズン計19試合のみ。特に春先のケガが多いことで知られていた。

そんなデュプランティエに、DeNAは阪神の4倍もの札束を積んだ。昨季は年俸75万ドル（約1億1850万円）だったが、今季は300万ドル（約4億7400万円）。それが米国時代同様、“春先のケガ”である。

「阪神も当初、デュプランティエと残留交渉を行っていたが、ソフトバンクとDeNAを巻き込んだ争奪戦になるや、さっさと手を引いた。ソフトバンクの提示額は2億円強だったと聞いている。DeNAはさらにその倍近く出したことになる。DeNAはオフに先発のケイ（現ホワイトソックス）とジャクソン（ロッテ）が退団。2人との残留交渉は当初から難航していたようで、何が何でもデュプランティエが欲しかった。当然、故障のリスクは考えていたものの、それでも背に腹は代えられなかったのでしょう。代理人も球団の足元を見て、金額を吊り上げたことは想像に難くない」（球団OB）

昨季9億円を払ったバウアーは4勝10敗、防御率4.51で退団。三浦前監督も、起用法に頭を悩ませていたという。今季から就任した相川監督も、頭が痛い……。

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ところでDeNAといえば、なぜ三浦前監督は退任したのか。本人は「優勝を達成できなかったから」としているが、実際は三浦監督が球団体質に辟易していたという。現場からも「よく5年も我慢した」という声まで上がっているほどだ。いったいどういうことか。あの時、何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】DeNA三浦監督まさかの退団劇の舞台裏 では、それらについて詳しく報じている。