【新興国通貨】ドルペソは一時のドル高続かず=メキシコペソ



ドルペソは昨日一時ドル高の動きも続かず。イランが停戦延長に向けた協議の参加を行わず、バンス副大統領もパキスタン訪問を取りやめるとの報道に一時ドル高となり、ドルペソは17.30前後から17.41台を付けた。トランプ大統領が停戦延長を示したことで上昇が続かず、17.30台とほぼ上昇分を打ち消す動き。

対円では9.20円を挟んでの推移。ドルペソでドル高ペソ安が進んだ際に9.16円台を付けたが、その後下げ分を解消。



USDMXN 17.315 MXNJPY 9.203

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