TCL JAPAN ELECTRONICSは、日本市場向けの新型タブレット3機種とスマートAI電子ノート1機種を発表した。「TAB 10 Gen 4」、「TAB A1 Plus」、「NXTPAPER 14」は4月24日、「Note A1 NXTPAPER」は5月15日に発売予定。

いずれもAndroid OSを採用。ラインナップは、エントリーモデルの「TAB 10 Gen 4」、大画面モデルの「TAB A1 Plus」、独自のNXTPAPER 3.0ディスプレイを搭載した「NXTPAPER 14」、スマートAI電子ノート「Note A1 NXTPAPER」の4機種。

TCL独自のNXTPAPERは、紙のような見やすさと液晶ならではのカラー表現を両立するディスプレイ技術。反射や映り込みを抑え、読書や資料閲覧、学習用途など長時間の利用に配慮した点が特徴。

TAB 10 Gen 4

10.1型のフルHDディスプレイを搭載するエントリーモデル。日常使いに適した構成で、学習やブラウジング、動画視聴などを想定。解像度は1,920×1,200ドット、メモリは4GB、ストレージは128GB、バッテリー容量は6,000mAh、重量は約395g。

TAB A1 Plus

12.2型の2.4Kディスプレイを搭載する大画面モデル。120Hz表示に対応し、動画視聴やゲームなどでなめらかな表示をうたう。解像度は2,400×1,600ドット、メモリは6GB、ストレージは128GB、バッテリー容量は8,000mAh、重量は約542g。

NXTPAPER 14

14.3型/2.4Kディスプレイを搭載するプレミアムモデル。NXTPAPER 3.0を採用し、長時間の作業や読書にも適した見やすさが特徴。解像度は2,400×1,600ドット、メモリは8GB、ストレージは256GB、バッテリー容量は10,000mAh、重量は約760g。

Note A1 NXTPAPER

11.5型ディスプレイを搭載するスマートAI電子ノート。NXTPAPER Pure技術を採用し、手書きメモのテキスト化、要約、翻訳のほか、録音内容の文字起こしや議事録作成などのAI機能に対応する。解像度は2,200×1,440ドット、メモリは8GB、ストレージは256GB、バッテリー容量は8,000mAh、重量は約500g。