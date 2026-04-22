モグライダーのともしげが２１日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」で、お見送り芸人しんいちから、家族旅行での様子を暴露され、スタジオも失笑した。

この日は「井口、このメンツなら勝てる格付け」と題し、ウエストランド井口浩之が、このメンバーなら１位になれる…という芸人を呼び、一般視聴者に「意外とカワイイと思う芸人」ランキングをつけた。

まさかの？２位となったのがともしげで、これには他の芸人からもブーイング。途中、我慢ならなかったお見送り芸人しんいちが「有吉さんとかも甘やかすから図に乗るんですよ！」と訴え、逆ギレしてともしげの激ヤバエピソードを暴露した。

しんいちは「（ともしげが）家族旅行に行ったときに、ともしげさんは手ぶら。その後ろで奥さんが大荷物を持っていた」と暴露。有吉らは「持ってやれよ」などと注意した。

このシーンを実際に見たというのがきしたかのの高野。「新大阪の駅で『高野』って呼ばれて向いたらともしげさん。その後ろに赤ちゃんを抱っこして紙袋２つぐらい持った奥さんがいた」「（ともしげは）サコッシュ１個」などと暴露。ともしげは「そんなことないって」「オレ、持ってたって言っても（きしたかの）岸が持ってなかったって言い触らしてる」と反論していた。