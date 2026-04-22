喧嘩に喫煙、浴室で花火…元イングランド代表が振り返る“悪童”バロテッリ「あの出来事がマリオを象徴している」
長きにわたってプレミアリーグ最多出場記録を保持していた元イングランド代表MFギャレス・バリー氏が「最もクレイジーなチームメイト」として元イタリア代表FWマリオ・バロテッリの名前を挙げている。英『デイリースター』が伝えた。
アストン・ビラやマンチェスター・C、エバートンなどでプレーしたバリー氏。プレミアリーグで通算653試合に出場しており、先日、MFジェームズ・ミルナーに破られるまで、最多出場記録保持者となっていた。
豊富な経験を誇るバリー氏は多くの仲間とプレーしてきたが、マンチェスター・C時代の同僚となるバロテッリほど、クレイジーな選手はいなかったという。
バロテッリには悪童エピソードが多く残されている。当時の監督であるロベルト・マンチーニ氏や数人のチームメイトと喧嘩をしたり、練習場のシャワー室で喫煙しているところを捕まったり。また、ユースチームの選手にダーツを投げつけたり、オールド・トラフォードでのダービー前夜に自宅の浴室で花火を打ち上げたりもした。そして、そのダービーではバロテッリ自身が先制点を決めている。
バリー氏は『BetMGM』に対し、「マリオはスイッチを切ることがなかったんだ。彼を狂っていると評するのは妥当だと思う。当時彼はとても若かったので、少し未熟でちょっとおどけたことがあるだけで、いずれ成長するだろうと思っていた」と語りつつ、「でも、話を聞く限り、彼はどこへ行っても同じような性格だったようだね」と続けている。
ピッチ外で話題を振りまいたバロテッリだが、バリー氏は「才能も能力も抜群だったから、一緒にトレーニングするのは本当に楽しかった。彼のフィニッシュは両足ともに信じられないほど素晴らしかったんだ」とピッチ上での能力の高さを素直に認め、「あの出来事が彼を如実に物語っている」と話した。
「先日、誰かが私に教えてくれたのだが、プレミアリーグで彼の唯一のアシストは、(11-12シーズン最終節の)QPR戦のセルヒオ・アグエロのゴールだったそうだ。まさにそれがマリオを象徴している。絶好のタイミングで現れ、あのようなアシストを決めたことは彼の才能を如実に物語っている」
後半アディショナルタイムに生まれたアグエロのゴールによって、マンチェスター・Cは44年ぶりのリーグ制覇を達成。泥臭くボールをつないだバロテッリのアシストがなければ、伝説となったゴールも生まれることはなかった。バリー氏は「彼の才能に見合ったキャリアを築けなかったのは残念だったかもしれないが、それでも彼には特別な瞬間がいくつもあった」と振り返っている。
アストン・ビラやマンチェスター・C、エバートンなどでプレーしたバリー氏。プレミアリーグで通算653試合に出場しており、先日、MFジェームズ・ミルナーに破られるまで、最多出場記録保持者となっていた。
バロテッリには悪童エピソードが多く残されている。当時の監督であるロベルト・マンチーニ氏や数人のチームメイトと喧嘩をしたり、練習場のシャワー室で喫煙しているところを捕まったり。また、ユースチームの選手にダーツを投げつけたり、オールド・トラフォードでのダービー前夜に自宅の浴室で花火を打ち上げたりもした。そして、そのダービーではバロテッリ自身が先制点を決めている。
バリー氏は『BetMGM』に対し、「マリオはスイッチを切ることがなかったんだ。彼を狂っていると評するのは妥当だと思う。当時彼はとても若かったので、少し未熟でちょっとおどけたことがあるだけで、いずれ成長するだろうと思っていた」と語りつつ、「でも、話を聞く限り、彼はどこへ行っても同じような性格だったようだね」と続けている。
ピッチ外で話題を振りまいたバロテッリだが、バリー氏は「才能も能力も抜群だったから、一緒にトレーニングするのは本当に楽しかった。彼のフィニッシュは両足ともに信じられないほど素晴らしかったんだ」とピッチ上での能力の高さを素直に認め、「あの出来事が彼を如実に物語っている」と話した。
「先日、誰かが私に教えてくれたのだが、プレミアリーグで彼の唯一のアシストは、(11-12シーズン最終節の)QPR戦のセルヒオ・アグエロのゴールだったそうだ。まさにそれがマリオを象徴している。絶好のタイミングで現れ、あのようなアシストを決めたことは彼の才能を如実に物語っている」
後半アディショナルタイムに生まれたアグエロのゴールによって、マンチェスター・Cは44年ぶりのリーグ制覇を達成。泥臭くボールをつないだバロテッリのアシストがなければ、伝説となったゴールも生まれることはなかった。バリー氏は「彼の才能に見合ったキャリアを築けなかったのは残念だったかもしれないが、それでも彼には特別な瞬間がいくつもあった」と振り返っている。