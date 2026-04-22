ジェシーが前髪ありの黒短髪にヘアチェンジ！「新鮮」「爽やか」「黒髪×黒スーツの破壊力やばい」篠原涼子との並びにも「スタイル良すぎてびっくり」「身長差メロい」と反響

【写真＆動画】ジェシー＆篠原涼子＆藤木直人『ZIP!』『DayDay.』オフショット／センター分けの茶髪だったジェシー

ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』Season2の公式Xが更新され、SixTONESのジェシー、篠原涼子、藤木直人の3ショットが公開された。

■ジェシー、篠原涼子、藤木直人の豪華3ショット

3人は4月22日放送の『ZIP!』に出演。公式Xでは、3人そろっての生放送は最後だと告知されている。

公開された写真でジェシーは、黒のシャツにジャケットを合わせたシックな装いを披露。黒髪の前髪を自然に下ろし、やわらかな笑顔を見せている。

篠原は黒のワンピースにジャケットを合わせたシックなスタイル。藤木は白Tシャツにグレーのジャケット、ベージュのパンツを合わせた爽やかな装いで並んでいる。

■『ZIP!』公式SNSでは自撮りショット公開

また、『ZIP!』の公式SNSにも登場。ジェシーが自撮りした動画では、『ZIP!』出演後の予定について語っている。

SNSでは「ジェシー黒髪になってるー！」「ジェシー黒髪だ！新鮮！」「雰囲気変わった」「ビジュ最高」「爽やか」「前髪かわいい」「黒髪×黒スーツの破壊力やばい」「スタイル良すぎてびっくり」「身長差メロい」といった声が寄せられている。

■『DayDay.』にも出演

■センター分けの茶髪だったジェシー