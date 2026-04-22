ハンバート ハンバート『THE FIRST TAKE』で披露した「虎」の音源を配信リリース。企画アルバムシリーズ『FOLK』2作品のアナログ化も決定

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ハンバート ハンバートの企画アルバムシリーズ『FOLK』2作品の初のアナログ化が決定。7月22日にリリースとなる。また、THE FIRST TAKEで披露した「虎」の音源が、4月22日に配信リリースされた。

■『FOLK』は過去の名曲を、サポートなし・ふたりきりの演奏で録音する企画アルバムシリーズ

ハンバート ハンバートが、自身の定番曲・人気曲のセルフカバーに加え、日本のフォークの名曲から90年代のJ-POPまで世代やジャンルを超えた楽曲のカバーを、サポートなし・ふたりきりの演奏で録音する企画アルバムシリーズ『FOLK』。このたび、これまで4作品を発表しているこの人気シリーズから『FOLK』と『FOLK 2』の2作品が初回生産限定でアナログ盤としてリリースされることが決定した。

企画第1弾となる『FOLK』は、2016年にデビュー15周年記念盤としてリリースされ、代表曲「おなじ話」「国語」などの再録、2026年に10周年を迎えた人気アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』 エンディング主題歌「ちいさな冒険者」のセルフカバー、「生活の柄（高田渡）」「さよなら人類（たま/柳原陽一郎）」など、世代やジャンルを超えた楽曲カバーの全12曲を収録。

2018年にリリースされた『FOLK 2』には、当時新曲としてリリースされた人気曲「永遠の夕日」や、今に繋がるピアノアレンジの「虎」などオリジナル曲と、「小さな恋のうた（MONGOL800）」「ひこうき雲（荒井由実）」などのカバー曲、全12曲が収められている。いずれも今回のアナログ化に際し、モノラル・マスタリングを敢行。ファンは要チェックだ。

また、ハンバート ハンバートは『THE FIRST TAKE』で披露した「虎」の音源を4月22日に配信リリース。

「虎」は、2010年にリリースされてから、胸を打つ歌詞が多くの共感を呼び長く愛されてきた代表曲のひとつ。ドラマチックなメロディが印象的な本楽曲を、力強いピアノとふたりの歌声が響く一発撮りにて披露された「虎」の『THE FIRST TAKE』バージョン、必聴だ。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「虎-From THE FIRST TAKE」

2026.07.22 ON SALE

ANALOG『FOLK [LP]』

2026.07.22 ON SALE

ANALOG『FOLK2 [LP]』

■関連リンク

ハンバート ハンバート OFFICIAL SITE

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