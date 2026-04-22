本日4月22日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、渡辺翔太（Snow Man）、増田彩乃（CUTIE STREET）、高橋成美らをゲストに迎え「ダイエットはつらいよ大賞」をお届け。

元フィギュアスケーターの高橋は「昔が羽だとしたら今は羽束」と独特な例えで体重の増加を表現し、全員「羽束がわからない！」と困惑。また、現役を引退してから調味料を使うようになったことで「世界が変わりました」「人間関係が良好になりました」と目を輝かせる。

増田は「太りやすい体質なので、ちょっと食べただけで衣装のスカートがパーンって外れちゃったり」と明かし、「カワイイだけじゃやってられません」とポーズを決めてみせる。MAX体重110kgの兎（ロングコートダディ）は、65kgだった頃の写真を公開しスタジオ中がビックリ。レインボーは、ジャンボたかおのほうが池田直人より太っているが、血液検査で池田のほうが太りやすいと判明。実際、ジャンボが痩せていて池田がぽっちゃりしていたときの写真を公開しゲストを驚かせる。

渡辺は逆に「太りたいけど太れない」という悩みを告白。「毎日好きなものを食べて飲んでいる」という生活におかずクラブは納得がいかないようで、「スナック菓子はどうですか？」「量は？」など質問責め。さらに、渡辺が「食べ物や飲み物を家に置かない」と言うと「えー！」と全員唖然。「冷蔵庫には水だけ」というスタイルには、山内健司から「逃亡犯の家と一緒」とツッコまれてしまう。

ニシダ（ラランド）は、「MCにデブがいない理由」として「自意識過剰」と指摘。この説にかつて太っていた濱家隆一は共感し、自身のダイエット法を告白。ノブは「俺はダイエットというより」と、MCをするにあたってどういう人間であろうとしているかを語る。ジャンボは自ら考案し「今年流行るんじゃないか」と予想する“ChatGPTダイエット”を紹介。そのほか、ゲストの芸人たちから“太ってる人あるある”が続々飛び出す。

高橋はフィギュアスケートの動きを取り入れた「絶対に痩せる!? 成美体操」を伝授。兎、ジャンボ、ニシダが挑戦すると、あまりの辛さに“スポ根”コントが始まってしまう。「1週間ダイエット大賞」では、高橋が「スイカダイエット」、オカリナが「着物を着るだけダイエット」、ニシダが「後ろ歩きダイエット」、ジャンボが「短い箸ダイエット」、ゆいPが「断食ホテルダイエット」にそれぞれ1週間チャレンジ。果たして結果は!?

＜番組概要＞

4月22日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

渡辺翔太（Snow Man）、兎（ロングコートダディ）、おかずクラブ、高橋成美、ニシダ（ラランド）、増田彩乃（CUTIE STREET）、レインボー

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

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