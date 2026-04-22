山田優、髪型は“挑戦”の現れ「新しい自分を見るために…」
モデルの山田優（41）が22日、「Cleo’s Beaute（最後の「e」=アキュート・アクセント付き／クレオズボーテ）リブランディング・新商品発表会」に登壇した。
【全身ショット】華やか！白のドレスで登場した山田優
会場に集まった報道陣、インフルエンサーに見守られながら、白のドレスを華麗に着こなし、大階段から笑顔で登場した山田。プライベートでも愛用するという同社商品について同ブランドを運営するBoldiesの代表取締役・中田千尋氏とトークセッションを繰り広げた。
山田といえば、インスタグラムなどでもさまざまなファッション、髪型を披露し、フォロワーを楽しませているが、髪型については「仕事に影響ないぐらい、好きな髪型をさせていただいています」と告白。「その日、その時の気分だったりとか、やったことのない髪型だったりとか…なんか私は何ごとにも挑戦していくことが好きなので、新しい自分を見るためにいろいろな髪型をさせていただいてます」と思い、こだわりを明かした。
クレオズボーテは、2022年4月の誕生以来、自宅にいながらサロン帰りのような仕上がりを求める女性たちから支持を集め、ブランド累計販売数は100万個を突破しているヘアケアブランド。今回、リブランディングを実施し、“宝石シャンプー”や、新フレグランスなどを販売する。この日は、同ブランドの商品開発責任者の柴田直子氏も登壇した。
【全身ショット】華やか！白のドレスで登場した山田優
会場に集まった報道陣、インフルエンサーに見守られながら、白のドレスを華麗に着こなし、大階段から笑顔で登場した山田。プライベートでも愛用するという同社商品について同ブランドを運営するBoldiesの代表取締役・中田千尋氏とトークセッションを繰り広げた。
クレオズボーテは、2022年4月の誕生以来、自宅にいながらサロン帰りのような仕上がりを求める女性たちから支持を集め、ブランド累計販売数は100万個を突破しているヘアケアブランド。今回、リブランディングを実施し、“宝石シャンプー”や、新フレグランスなどを販売する。この日は、同ブランドの商品開発責任者の柴田直子氏も登壇した。