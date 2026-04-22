バレーボール女子・野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）の撮影ショットにフォロワーが沸いた。

野中は２２日までにインスタグラムを更新し、「Ｓａｆａｒｉ ５月号に出させて頂きました インタビュー記事も掲載されているので、是非ご覧ください」と雑誌登場を告知した。１７７センチのスタイルでデニムコーデを着こなし、ヘアメイクでコートと印象をガラリ。

フォロワーからは「るいちゃん美しすぎます〜」「やっべー、むっちゃカワイイ」「ガチ可愛すぎます！」「モデルさんやん！」「全然イメージ違う」「かなりイメチェンしましたね」「何処（どこ）の女優さん」「本当にめちゃめちゃ美しいです」と絶賛の声が上がっている。

野中はＡｓｔｅｍｏから移籍したアウトサイドヒッター（ＯＨ）。２０２５年度の日本代表登録メンバーに初選出。代表シーズン始動会見では、アイドルグループＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴの曲にかけた「かわいいだけじゃだめですか？」とあいさつし、注目を集めた。２６年度の女子日本代表登録メンバー３７人が１５日に日本協会から発表されたが、野中は選外となっている。