桃鉄コラボイベント限定キーホルダーのデザインを一挙公開した

Jリーグは4月21日、人気ゲームシリーズとのコラボレーションイベントにおいて、限定グッズのデザインを一挙に公開した。

ファンからは「これめっちゃ良い」「桃鉄コラボ嬉しい」と反響が沸き起こっている。

今回の企画は「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」と『桃太郎電鉄』のコラボイベントとして開催される。公開されたのは、ともに「東」と「西」に分かれたデザインの限定キーホルダー。コラボキービジュアルに各クラブの「地域名」が描かれた、ファン垂涎のオリジナルグッズとなっている。

キーホルダーは数量限定での配布。配布条件や対象試合などの詳細は各クラブによって異なるため、公式サイトでの確認が必要となるが、Jリーグと人気ゲームの異色コラボということもあり、大きな注目を集めている。デザインの公開を受け、SNS上では「何これ」「いいなぁ〜」「これは絶対欲しい」「かわいすぎるやろ」「争奪戦必至だよね、これは」「これめっちゃ良い」「桃鉄コラボ嬉しい」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）