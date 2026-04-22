動画で伝わる産地の熱量！ 勇進「荒木さん家のブリ」

記事ポイント 「荒木さん家のブリ」のTikTok Shop公式アカウントが2026年4月22日に開設動画やLIVE配信を通じて商品情報を伝え、そのまま購入できる新たな販売導線を展開ブリスペアリブとブリホルモンを各3袋3,900円（税込）で販売 「荒木さん家のブリ」のTikTok Shop公式アカウントが2026年4月22日に開設動画やLIVE配信を通じて商品情報を伝え、そのまま購入できる新たな販売導線を展開ブリスペアリブとブリホルモンを各3袋3,900円（税込）で販売

勇進が、自社ブランド「荒木さん家のブリ」を取り扱うTikTok Shop公式アカウントを2026年4月22日に開設します。

ショート動画やLIVE配信で商品の魅力や活用シーンを伝えながら、そのまま購入につなげられる新たな販売チャネルです。

魚のこだわりやストーリー性を発信してきたブランドが、SNS発の購買体験をさらに強化します。

勇進「荒木さん家のブリ」





開設日：2026年4月22日運営会社：株式会社勇進所在地：高知県宿毛市新港1124-9内容：「荒木さん家のブリ」公式TikTok Shopの開設販売導線：TikTokのショート動画、LIVE配信、TikTok Shop

近年は食品の情報収集や購買行動においてSNSの存在感が高まっており、同社もこれまでSNS発信に加えてECサイトやクラウドファンディングで販売を行ってきています。

今回のTikTok Shop開設は、商品のリアルな魅力やおいしさをより直感的に伝え、視聴から購入までをスムーズにつなげることを目的とした取り組みです。

今後はTikTokならではの動画表現を活用し、商品のこだわりや食べ方の提案を発信していく予定です。

ブリスペアリブ





価格：3袋 3,900円（税込）内容：ブリのトロにあたる部位加熱してもパサつきにくい味わい：旨みとコクがしっかり残る

ブリスペアリブは、魚の中でも特に脂が乗っている部分とされる部位です。

加熱後も身がパサつきにくく、濃いうまみとコクを楽しめるのが魅力。

食卓の主役になりそうな一品です。

ブリホルモン





価格：3袋 3,900円（税込）部位：ブリの胃袋希少性：1匹から約0.05kgのみコリコリ食感であっさり食べやすい

ブリホルモンは、1匹からわずか0.05kgしか取れない希少部位です。

ブリの胃袋ならではのコリコリとした食感が楽しめる一方で、ホルモンでありながらあっさりと食べやすいのもポイント。

珍しさにも注目です。

「荒木さん家のブリ」は、荒木水産が約35年前に3万尾から始めた養殖事業を背景に生まれた自社ブランドです。

2015年1月に勇進を設立し、同年11月から加工事業を開始。

現在は年間約30万尾を飼育し、生産から加工、販売までを一貫して手がけています。

価格競争ではなく、身質や生産背景のストーリーを評価されながら販路を広げてきたブランドだからこそ、動画で魅力を伝えるTikTok Shopとの相性もよさそうです。

新しい購入体験を通じて、宿毛市の水産業を次世代へつなぐ挑戦としても注目されます。

勇進による「荒木さん家のブリ」TikTok Shopの紹介でした。

よくある質問

Q. TikTok Shopではどのような買い方ができますか？

A. TikTok Shopではショート動画やLIVE配信で商品情報や活用シーンを見ながら、その流れで購入できるのが特徴です。

商品の魅力を視覚的に確認しやすく、買い物までの導線もスムーズです。

Q. 今回紹介された商品の価格はいくらですか？

A. 今回発表された取扱商品は「ブリスペアリブ」と「ブリホルモン」の2商品で、いずれも3袋セットで3,900円（税込）です。

どちらもブランドの個性が伝わる特徴的な部位を使っています。

Q. 「荒木さん家のブリ」はどんなブランドですか？

A. 高知県宿毛市で養殖されたブリを、自社ブランドとして加工・販売しているブランドです。

生産から加工、販売まで一貫して行い、魚の身質やつくり手の思いを伝える取り組みを続けています。

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