「Old Fashioned USB Type-C」

MOONDROPは、40mm径ダイナミックドライバーを搭載した水月雨/MOONDROPのレトロスタイルヘッドフォン「Old Fashioned」のバリエーションモデルとして、USB-C接続に対応した「Old Fashioned USB Type-C」を、4月22日に発売した。価格は5,940円。

2月に先行発売した3.5mm接続モデルのアナログな響きと装着感を継承したというモデル。USB-C版では、高音質マイク内蔵リモコンが追加搭載されたほか、最大384kHz/32bitのハイレゾ音源のハードウェアデコードに対応した。

内蔵DSPによる精密な音響補正も利用でき、よりターゲットに近い周波数特性を再現するという。

独自開発のオープン音響構造に、専用設計の40mmダイナミックドライバーを組み合わせたオンイヤー型モデル。コンパクトな内部構造により、大口径ユニット搭載を実現した。

振動板のダンピング特性とユニットf0を最適化することで、「小型オープン型ヘッドホンでは得にくい深い低音の下潜みを追求。クラシカルでゆったりとした聴き心地と、高音質なサウンド性能を両立」したという。

筐体は、従来の小型ヘッドフォンの伸縮バンドとフレキシブルジョイント構造を継承しつつ、ディテールを再設計。新たにダンパー設計を導入することで、ジョイントや伸縮時の操作感を改善した。

ケーブル交換にも対応。コネクタに0.78mm 2Pinを採用したほか、リセスドソケット構造により本体の耐久性も高めている。

再生周波数帯域は20Hz～32kHz、感度は109dB/Vrms(@1kHz)。