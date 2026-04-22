龍玄とし（Toshl）が22日、Xを更新し、21日に横浜スタジアムで行われたDeNA−阪神戦が4時間21分と長時間にわたり、試合後のライブが中止になったことについて言及。「試合後のライブは不開催となり残念でしたが、野球はやっぱりおもしろい！そして、ファンの皆様の情熱も凄くて、感動しました」と、ライブの不開催をを惜しみつつ、野球の面白さに感動したとつづった。「貴重な機会をいただいたことに、心より感謝申し上げます。応援くださったあなたへ、ありがとう。嬉しかったょ」とファンにも感謝した。

Toshlは、一夜明けた22日にもXを更新し、DeNA公式YouTubeチャンネルにアップされた、試合前のセレモニアルピッチ＆ミニライブ＆国家独唱の動画を引用し、拡散。「おはようございます！ 気分も晴々天晴れな朝です！ #横浜スタジアム #野球少年の夢舞台 本当に嬉しかった、、、desu！今日も1日晴れやかにお過ごしくださいな。。。」と感激をつづった。

試合はDeNAが16−9で乱打戦を制し、試合後、28歳の誕生日だった牧秀悟内野手に、Toshlがバースデーソングを歌った。としの投稿には「としさん ベイスターズ牧選手とデスターシャありがとう」と感謝の言葉が寄せられた。