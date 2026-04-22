犬が『こっち来て』と言っている鳴き方５選

犬たちは私たち飼い主とさまざまな方法でコミュニケーションを取りますが、その主な方法といえば「鳴く」「吠える」です。ここでは、犬が「こっちに来て」と言っているときの鳴き方を紹介するので、愛犬の気持ちを汲み取るヒントにしてください。

1.「クゥーン」「キューン」

どこか切なげに「クゥーン」「キューン」と高い声で鳴いているときは、飼い主に寂しさや甘えたい気持ちから「こっち来て」と伝えています。他にも「〇〇してほしい」「〇〇に連れて行ってほしい」などの要求を訴えていることもあるでしょう。

2.短く高い声で「ワン！」

犬が飼い主に「こっち来て！」と呼びかけるとき、短く高い声で「ワン！」と1回ずつ区切るように吠えることも多いです。他の感情よりも単純に「こっち来て」という気持ちが前面に出ている犬は、この鳴き方で飼い主を呼ぶことが多くみられるでしょう。

3.「ウォーン」と遠吠えする

「寂しいよ」「飼い主さん、こっちに来て構ってよ」という気持ちが高まっているときは、「ウォーン」と遠吠えして訴えかけることもあります。

しかし、遠吠えしている場合は、欲求不満が溜まっている可能性も高いので、根本的に生活環境の改善や不満を感じている原因も解消に努めましょう。

4.「アウアウ」と遠吠えを短くした鳴き方を繰り返す

「ウォーン」という遠吠えを少し短くして、「アウアウ」と繰り返し鳴き声を上げるときも「こっち来て」「寂しいよ」「構って」という気持ちを訴えています。また、飼い主に対して不満を訴えるように話しかけるときも「アウアウ」と鳴き声を出すことがあるでしょう。

5.「フゥン」とため息混じりの声

ため息が混じったような「フゥン」「ンー」という鳴き声は、飼い主に「こっち来て」と訴えると同時に、退屈さをアピールしていることも。「なかなか構ってもらえないな」「遊んでほしいな」という気持ちから「こっちに来て」と要求している可能性が高いでしょう。

犬が「こっち来て」と訴える主な理由

鳴き方とそれぞれの心理を解説しましたが、改めて犬が「こっちに来て」と訴えるときに考えられる理由や心理をまとめました。

寂しい、甘えたい 何かしてほしいという要求 注目を引きたい 遊んでほしい 欲求不満、退屈

その日の行動やコミュニケーションの取り方、時間の過ごし方などを考慮して、愛犬がどのような気持ちで飼い主を呼んでいるのか考えてみましょう。

愛犬が執拗に要求してきた場合の適切な対応

もしも愛犬が鳴き声で執拗に「こっち来て」と要求してきたときは、基本的に鳴いている間は徹底して無視するのが原則です。そして、鳴き止んで落ち着いたら要求に応えて構ってあげましょう。

しかし、これだけでは欲求不満の根本的な解消にはなりません。なぜ愛犬が「こっちに来て」と訴えていたのか、その理由を考えて、次回からはその要求の要因を事前に解消できるように努めましょう。

この問題を解決することで、愛犬の吠え癖を改善することにもつながりますし、愛犬自身の精神的なストレスを解消することにもつながります。

まとめ

いかがでしたか。犬が「こっち来て」と言っているとき、心理状態や要求内容によってさまざまな鳴き方で訴えかけてきます。鳴いている間は応えずに無視したり部屋を出たりして、落ち着いたタイミングですぐに駆けつけてあげましょう。