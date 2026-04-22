100均で買い替えて大正解！「正直金属製は苦手だった…」持ち運びにも便利なメイクグッズ
商品情報
商品名：マスカラコーム（折りたたみ）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480848617
使いやすく持ち運びに便利！ダイソーの『マスカラコーム（折りたたみ）』
アイメイクのクオリティを上げてくれるマスカラコーム。サッと通すことで、まつ毛の仕上がりがぐんとアップしますよね。
そんなマスカラコームですが、金属製のものが正直苦手だった筆者…。コンパクトに持ち運べるタイプにも結構多いので困っていました。
そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーの美容グッズ売り場で発見！『マスカラコーム（折りたたみ）』をご紹介します。
持ち運びに便利な折りたたみ式のマスカラコームです。
広げるとしっかりとしたマスカラコームになり、出先でのメイク直しにササッと使えます！
折りたたむと手のひらに収まるサイズ感。小さなメイクポーチや、お直し用のミニバッグにもスマートに忍ばせることができます。
使わない時はコーム部分をハンドルの中に収納できるので、コームの歯が折れたり、汚れたりする心配もありません。清潔に保管できるため、日中のメイク直し用だけでなく、朝のメイクにも活用できます。
コーム部分は細かすぎず、隙間が空きすぎず、ちょうどいい間隔で歯がついています。
また、プラスチック素材で作られているのが嬉しいポイント！金属製のものが苦手な方でも使いやすいです。
肌当たりが良く不快感なし◎綺麗なセパレートまつ毛に整えられる！
マスカラを塗った後のまつ毛にスッと通すだけで、余分な液を取り除き、綺麗なセパレートまつ毛に整えてくれます。
金属製のコームに比べて肌当たりが柔らかいため、目元のデリケートな部分に使う際の金属特有の冷たさや、鋭い刺激が気になる方に特におすすめです。
汚れた場合はリムーバーを染み込ませたコットンなどでサッと拭き取ることができ、衛生的に保てるのもいいなと思います。
今回は、ダイソーの『マスカラコーム（折りたたみ）』をご紹介しました。
仕上がりを格上げする、セパレートまつ毛を作るための必須アイテム。ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。