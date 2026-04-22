100均で買い替えて大正解！「正直金属製は苦手だった…」持ち運びにも便利なメイクグッズ

メイクのクオリティを上げてくれるマスカラコーム。ただ、金属製のものがどうしても苦手に感じていました。折りたたみ式のものにも金属製が多く持ち運びにも困っていたところ、ダイソーで良い商品を発見。コンパクトで持ち運びやすいだけでなく、快適に使える仕様なのが嬉しいかぎり♡良いお買い物をしました！

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商品情報

商品名：マスカラコーム（折りたたみ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480848617

使いやすく持ち運びに便利！ダイソーの『マスカラコーム（折りたたみ）』

アイメイクのクオリティを上げてくれるマスカラコーム。サッと通すことで、まつ毛の仕上がりがぐんとアップしますよね。

そんなマスカラコームですが、金属製のものが正直苦手だった筆者…。コンパクトに持ち運べるタイプにも結構多いので困っていました。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーの美容グッズ売り場で発見！『マスカラコーム（折りたたみ）』をご紹介します。

持ち運びに便利な折りたたみ式のマスカラコームです。

広げるとしっかりとしたマスカラコームになり、出先でのメイク直しにササッと使えます！

折りたたむと手のひらに収まるサイズ感。小さなメイクポーチや、お直し用のミニバッグにもスマートに忍ばせることができます。

使わない時はコーム部分をハンドルの中に収納できるので、コームの歯が折れたり、汚れたりする心配もありません。清潔に保管できるため、日中のメイク直し用だけでなく、朝のメイクにも活用できます。

コーム部分は細かすぎず、隙間が空きすぎず、ちょうどいい間隔で歯がついています。

また、プラスチック素材で作られているのが嬉しいポイント！金属製のものが苦手な方でも使いやすいです。

肌当たりが良く不快感なし◎綺麗なセパレートまつ毛に整えられる！

マスカラを塗った後のまつ毛にスッと通すだけで、余分な液を取り除き、綺麗なセパレートまつ毛に整えてくれます。

金属製のコームに比べて肌当たりが柔らかいため、目元のデリケートな部分に使う際の金属特有の冷たさや、鋭い刺激が気になる方に特におすすめです。

汚れた場合はリムーバーを染み込ませたコットンなどでサッと拭き取ることができ、衛生的に保てるのもいいなと思います。

今回は、ダイソーの『マスカラコーム（折りたたみ）』をご紹介しました。

仕上がりを格上げする、セパレートまつ毛を作るための必須アイテム。ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。