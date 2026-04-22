100均に可愛いの出てるよ〜！アレンジ知らずで即お洒落！置くだけで華やかになるインテリア

今回ご紹介するのは、ダイソーのインテリアアイテム。なんとガラスの容器、小石、造花があらかじめセットされている、完成された商品です。本物はお手入れが必要だったり、フェイクでも自分でアレンジするにはハードルが高いですよね…。でもこれなら買ってきて置くだけなんです！220円（税込）とお手頃商品ですよ。

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商品情報

商品名：小花ポット

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480816111

買ってきたら飾るだけ！ダイソーで見つけたインテリアアイテム

お部屋に華やかさと清潔感が欲しいなぁと思い、ダイソーにインテリアアイテムを探しに行くことに！

インテリア売り場で、買ったらそのまま置くだけで雰囲気が出そうなフェイクグリーンを発見しました。その名も『小花ポット』で、お値段は220円（税込）です。

クリアなガラス容器に、かわいらしいフェイクのお花が入っています。完成した状態で売られているので、面倒な植え替えやアレンジの必要がありません。

根元部分には白い小石がじゃらじゃらっと入っているので、土のデザインのものに比べてさわやかな印象を与えてくれます。

置くだけで空間が華やかに！ダイソーの『小花ポット』

そのままインテリアラックに飾ってみたのですが、やはり完成されていますね！お花の部分にフェイク特有のチープさがややありますが、220円（税込）ということを踏まえれば十分なクオリティです。

フェイクフラワーはお世話をする必要がなく、虫の心配がないのもうれしいポイント。さらに、容器の中の小石はバラバラにならないよう接着されているので、万が一倒してしまっても安心です。

今回はダイソーで購入した『小花ポット』をご紹介しました。220円（税込）で完成されたフェイクグリーンが買えるとは、さすがダイソーです。

遠目で見ればクオリティも気にならず、お部屋の隅や棚のちょっとした場所などを明るい印象にしてくれます。

お世話の手間もなく、時々ほこりを払う程度でお手入れが済むのもうれしいポイント。ただ、筆者が購入したものはお花に穴が開いていたので、目立つ傷や不具合がないか、よく確認してから選ぶのがおすすめです。気になる方は、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。