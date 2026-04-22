このタイプ待ってたよ！「デリケートなものでも安心！」扱いも楽な100均詰め替えパウチ

セリアでアルミ素材の詰め替えパウチを見つけました！デリケートなスキンケア用品も安心して持ち運べるのが特徴。使い捨てタイプなので扱いも楽で、片付けの手間が省けます。マチがないフラットな形状で、ポーチにすっぽり収まりやすいのも嬉しいポイント！旅行の際は帰りの荷物を減らせて快適に使えますよ。

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商品情報

商品名：使い切りアルミパウチ20ml 3枚入

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8.5×9cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244695767

デリケートなスキンケア用品に！セリアの詰め替えパウチなら安心

旅行用の詰め替え容器が充実しているセリアで、気になる商品を発見しました。

『使い切りアルミパウチ20ml 3枚入』は、アルミ素材で作られたパウチタイプの詰め替え容器。このタイプは珍しいと思い購入してみました！

3個入りで価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、トラベルグッズ売り場に陳列されていました。

アルミ素材のため遮光性があり、プラスチック製に比べて中身の酸化を抑えやすいのがメリット。デリケートなスキンケア用品も安心して持ち運べます。

容量は約20mlで、使い切りやすいサイズ感なのもポイントです。

キャップはやや硬めでしっかりとした作り。カチッと締めれば液漏れの心配もなく、安心して持ち運べます。

さらっとした化粧水やシャンプーに最適◎使い捨てタイプで扱いも楽！

ボトルから直接入れる際はスムーズですが、アルミ製のため中身が見えず、どれくらい入ったかが分かりにくいのが注意点。溢れないよう、少しずつ慎重に入れるのがコツです。

粘度の高いクリームよりは、さらっとした化粧水やシャンプーに使いやすいかなと思います。

マチがないフラットな形状なので、ポーチの隙間にすっぽり収まります。使い終わったらその場で捨てられるため、帰りの荷物をさらに減らせます。

洗って再利用する手間がなく、常に清潔な状態で使い切れるのが嬉しいポイントです！

使い捨てタイプなので、中身が何かを油性ペンでパウチの表面に直接メモできます。ラベルを貼る手間もなく、貼り間違いも防げますよ。

今回は、セリアの『使い切りアルミパウチ20ml 3枚入』をご紹介しました。

おしゃれなボトルも良いですが、気軽に使えるのがいいなと思いました！セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。