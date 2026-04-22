「麻央さんに見えました」市川團十郎、長女とディズニーデート「どんどん綺麗に」「すっかりお姉さん」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは4月21日、自身のInstagramを更新。長女・堀越麗禾さんと、ディズニーデートをしたことを報告しました。
【写真】シンデレラ城前でほほ笑む長女
コメントでは「一瞬…､麻央さんに見えました」「麗禾ちゃんはやはり團十郎さん似」「可愛い彼女連れていると間違えられませんように」「今，中3かな？大人っぽくなりましたね！綺麗な女性」「すっかりお姉さんに」「ディズニーに娘さんとデート 團十郎さんは世のお父さん達の夢を叶えてるのではないでしょうか」「どんどん綺麗になって行く ほんと娘さんと一緒にディズニーって最高ですね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】シンデレラ城前でほほ笑む長女
「大人っぽくなりましたね！」團十郎さんは「麗禾とデートディズニーワールド」とつづり、3枚の写真を投稿。麗禾さんと、東京ディズニーランドを訪れた時の様子です。2枚目は麗禾さんのソロショットで、眼鏡を掛けたかわいらしい姿を見せています。3枚目では、ライトアップされたシンデレラ城をバックに、麗禾さんが笑顔を浮かべています。
「13歳の誕生日」3月24日には、息子・勸玄さんの「13歳の誕生日」を報告し、家族で祝福する様子を公開していた團十郎さん。親子の仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)