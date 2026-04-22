「歯とれちゃったのかな」人気芸人、ディズニー訪問も「入れ歯 取れちゃいました！？」「可愛いw」ツッコミ
お笑いコンビ・錦鯉の長谷川雅紀さんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。東京ディズニーシーでポップコーンを食べる様子を披露しました。
【写真】長谷川雅紀がポップコーンを食べる様子
他にも、「ディズニーシーに来たのは初めてですか？」「誰が連写したのでしょう 爆笑です」「絶対ポップコーン吐き出してる写真の連写」「いいなー！の前にポップコーン食べてんの可愛いw」などの声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】長谷川雅紀がポップコーンを食べる様子
「絶対ポップコーン吐き出してる写真の連写」長谷川さんは「ディズニーシー25周年おめでとうございます！！！」とつづり、4枚の写真を投稿。1、2枚目は、ポップコーンケースを抱えた長谷川さんがポップコーンを食べている無邪気な様子です。3、4枚目は手元を見つめる姿で、ファンから「歯とれちゃったのかな」「入れ歯 取れちゃいました！？」とツッコミが。
芸人仲間と集合ショット披露自身のXでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している長谷川さん。21日の投稿では「こーんにーちわーー！！ おはようございます！！」とつづり、芸人仲間たちとおそろいのTシャツを着た集合ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)